Roshen судится в ЕС с россиянами по поводу обложки конфет / УНИАН

Рот Фронт, компания-производитель кондитерской продукции из РФ, подала новый иск в суд Евросоюза против украинской компании Roshen (которая принадлежит бывшему президенту Украины, а ныне ‒ нардепу и лидеру Европейской солидарности Петру Порошенко). Суть искового заявления ‒ этикетка конфет Ромашка. В частности, россияне желают запретить Roshen использовать ее дизайн.

Компания Рот Фронт ранее (в 2017 году) уже подавала аналогичный иск в суд ЕС и выиграла, но уже в следующем году решение было аннулировано. Сейчас же российские кондитеры попросили суд отменить решение об аннуляции своего возражения.

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Позднее, 24 июля 2018-го отдел оппозиции суда ЕС удовлетворил указанное возражение и отклонил заявку. Однако, 24 сентября того же года кондитерская корпорация Roshen обжаловала отказ в регистрации своей заявки. В ноябре 2018-го решение отдела оппозиции было аннулировано, а возражения юристов Рот Фронта – отклонено с указанием того, что внешнее сходство двух противопоставленных дизайнов обертки конфет Ромашка невысоко и не введет потребителей в заблуждение.

Напомним, ранее экс-вице-премьер Украины Павел Розенко заявлял - продажа на территории России продукции кондитерской компании Roshen может способствовать своеобразному захвату Украиной российских территорий.