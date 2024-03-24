Россияне могут начать вывод войск из Донецка: полковник ВСУ назвал условие

Эксперт отмечает, что рейды российских добровольцев на территории 2 областей России отвлекают внимание командования РФ от ситуации на фронте в Украине.

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Полковник ВСУ назвал условие вывода подразделений РФ из Донецка / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео

Наступление российских добровольцев на территории нескольких областей РФ может побудить российское военное командование принять решение о выводе определенных подразделений с территории Украины. Об этом в эфире 24 канала сообщил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан.

Он также выразил убеждение в том, что боевые действия необходимо переносить на территорию России.

Свитан подчеркнул, что для Украины выгодно создать линии фронта вдоль Белгородской, Курской и Брянской областей. После освобождения Донбасса эта стратегия может быть расширена на Воронежскую и Ростовскую области.

видео дня

"Линия фронта должна быть по линии границы 1991 года. Ее уже надо формировать. Начать осуществлять боевые действия, перенести огонь на территорию врага. Это может очень быстро заставить Россию снять войска с важных направлений. Тогда они заберут подразделения из Крынок, Роботино и даже из Донецка", - отметил Свитан.

Несмотря на это, очевидно, что такие операции возможны только при наличии достаточного количества военных и военной техники. Если бы было достаточно боеприпасов, то уже давно начали бы боевые действия на вышеупомянутых направлениях.

Свитан резюмирует, что в этом контексте действия российских добровольцев имеют большое значение. Они отвлекают внимание оккупантов от фронта на территорию Белгородской и Курской областей.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Ситуация на фронте

В течение последних дней интенсивность штурмовых действий российских войск в районе Авдеевки уменьшилась, об этом сообщил офицер 59 отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк отметил, что российские оккупанты создают новую группировку войск численностью более 100 тысяч военных. Существует вероятность подготовки Россией нового наступления летом.

Аналитики Института изучения войны отметили, что возможная наступательная операция армии РФ на Харьков будет иметь серьезные проблемы как для российских сил, которые ее проводят, так и для общей кампании Кремля в Украине. Пока не наблюдается признаков подготовки такой операции оккупационными войсками.

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