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На Днепропетровщине под фурой эпично рухнул мост: появились фото

20 мая 2020, 13:22

Новость о том, что "устал мост" в Алексеевке, уже вовсю обсуждают в сети.

Рухнул мост в Днепропетровской области
Рухнул мост в Днепропетровской области / Facebook Александр Кочетков и Игоря Мосийчука

В селе Алексеевка Днепропетровской области рухнул мост как раз в то время, когда по нему проезжала большегрузная фура. Машина частично ушла под воду. К счастью, обошлось без жертв.

Новость уже вовсю обсуждают в сети.

В частности, политический аналитик Александр Кочетков у себя в Facebook напомнил, что в Украине 80% мостов находятся в предаварийном состоянии, их необходимо ремонтировать.

"Очень символично. И то, что о подобном давно предупреждают специалисты-строители, и что это произошло в период отчета президента о работе за год, и что произошло это на Днепропетровщине, где областная власть отчаянно воюет с мэрией Днепра. И где заключено известное пари между Владимиром Зеленским и Борисом Филатовым именно по поводу ремонта моста через Днепр, который проводит мэрия, чтобы он тоже не завалился", – напомнил Кочетков.

  • Рухнул мост в Днепропетровской области Facebook Александр Кочетков и Игоря Мосийчука
  • Рухнул мост в Днепропетровской области Facebook Александр Кочетков и Игоря Мосийчука
  • Рухнул мост в Днепропетровской области Facebook Александр Кочетков и Игоря Мосийчука
  • Рухнул мост в Днепропетровской области Facebook Александр Кочетков и Игоря Мосийчука

Напомним, в июле во время визита в Днепр Зеленский договорился с Филатовым, что мэр уйдет в отставку, если Центральный мост в городе не отремонтируют до 14 сентября 2019 года.

Ранее в Киеве "мост Кличко" снова покрылся трещинами. Опасное место отгородили от пешеходов.

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