СБУ жестко взялась за журналистку из Украины после интервью с Медведчуком

Елена Березовская подтвердила проверки СБУ / Фото elena.berezovskaya.758

Служба безопасности Украины проверяет высказывания журналистки, гражданки Украины Елены Березовской в интервью с депутатом Верховной Рады Виктором Медведчуком.

В СБУ сообщили, что вскоре будет дана правовая оценка высказываниям Березовской. Об этом пишут Украинские новости.

Отметим, интервью Медведчука вышло на российском канале Russia Today. Березовская среди прочего задала ему вопрос: "Не считаете ли Вы, что для украинцев было бы лучше присоединиться к России и это было бы проще и легче?".

Сама журналистка, зарегистрированная в Facebook как Алена Колосова, подтвердила информацию о проверках и поделилась видео с упомянутым интервью.

"Вот за это интервью с Медведчуком СБУ проверяет мои высказывания и действия", - написала она.

Елена Березовская работала в украинском Обозревателе, а после 2013 года переехала в Россию, где работала главным редактором сайта Украина.ру.

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