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СБУ жестко взялась за журналистку из Украины после интервью с Медведчуком

7 февраля 2021, 15:23
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Интервью Виктора Медведчука Елене Березовской вышло на российском канале RT.

Елена Березовская
Елена Березовская подтвердила проверки СБУ / Фото elena.berezovskaya.758

Служба безопасности Украины проверяет высказывания журналистки, гражданки Украины Елены Березовской в интервью с депутатом Верховной Рады Виктором Медведчуком.

В СБУ сообщили, что вскоре будет дана правовая оценка высказываниям Березовской. Об этом пишут Украинские новости.

Отметим, интервью Медведчука вышло на российском канале Russia Today. Березовская среди прочего задала ему вопрос: "Не считаете ли Вы, что для украинцев было бы лучше присоединиться к России и это было бы проще и легче?".

Сама журналистка, зарегистрированная в Facebook как Алена Колосова, подтвердила информацию о проверках и поделилась видео с упомянутым интервью.

"Вот за это интервью с Медведчуком СБУ проверяет мои высказывания и действия", - написала она.

Елена Березовская работала в украинском Обозревателе, а после 2013 года переехала в Россию, где работала главным редактором сайта Украина.ру.

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Санкции против Тараса Козака и телеканалов NewsOne, ZIK и 112 - о чем сообщал Главред:

  • 2 февраля стало известно о решении СНБО ввести персональные санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
  • Указ подписал президент Владимир Зеленский. Срок действия санкций - 5 лет.
  • Также санкции распространили на региональные вещатели под брендом телеканалов NewsOne, ZIK и 112.
  • По состоянию на вечер 2 февраля каналы NewsOne, ZIK и 112 перестали транслироваться.
  • Позже советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал санкции против каналов 112, ZIK и NewsOne. По его словам, эти телеканалы используются как инструменты российской пропаганды в Украине.
  • Пятый президент Украины ПетрПорошенко объяснил, почему при нем не закрыли пророссийские каналы Козака.
  • Стали известны подробности заседания СНБО, на котором было принято решение о введении санкций против телеканалов, принадлежащих народному депутату от ОПЗЖ Тарасу Козаку. По данным СМИ, спикер Рады Дмитрий Разумков не стал поддерживать введение санкций.
  • В ОПЗЖ пригрозили Зеленскому импичментом в ответ на блокировку телеканалов.
  • Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение о введении санкций против против телеканалов (112 Украина, NewsOne и ZIK), принадлежащих народному депутату от Оппозиционной платформы - За жизнь Тарасу Козаку. По его словам, Украина решительно поддерживает свободу слова, а не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает страну на пути к ЕС и евроатлантической интеграции.
  • В Кремле осудили санкции против трех телеканалов в Украине. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ограничение или запрет деятельности ТВ не соответствует международным нормам.

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