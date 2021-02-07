СБУ жестко взялась за журналистку из Украины после интервью с Медведчуком

Интервью Виктора Медведчука Елене Березовской вышло на российском канале RT.
Служба безопасности Украины проверяет высказывания журналистки, гражданки Украины Елены Березовской в интервью с депутатом Верховной Рады Виктором Медведчуком.
В СБУ сообщили, что вскоре будет дана правовая оценка высказываниям Березовской. Об этом пишут Украинские новости.
Отметим, интервью Медведчука вышло на российском канале Russia Today. Березовская среди прочего задала ему вопрос: "Не считаете ли Вы, что для украинцев было бы лучше присоединиться к России и это было бы проще и легче?".
Сама журналистка, зарегистрированная в Facebook как Алена Колосова, подтвердила информацию о проверках и поделилась видео с упомянутым интервью.
"Вот за это интервью с Медведчуком СБУ проверяет мои высказывания и действия", - написала она.
Елена Березовская работала в украинском Обозревателе, а после 2013 года переехала в Россию, где работала главным редактором сайта Украина.ру.
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Санкции против Тараса Козака и телеканалов NewsOne, ZIK и 112 - о чем сообщал Главред:
- 2 февраля стало известно о решении СНБО ввести персональные санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
- Указ подписал президент Владимир Зеленский. Срок действия санкций - 5 лет.
- Также санкции распространили на региональные вещатели под брендом телеканалов NewsOne, ZIK и 112.
- По состоянию на вечер 2 февраля каналы NewsOne, ZIK и 112 перестали транслироваться.
- Позже советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал санкции против каналов 112, ZIK и NewsOne. По его словам, эти телеканалы используются как инструменты российской пропаганды в Украине.
- Пятый президент Украины ПетрПорошенко объяснил, почему при нем не закрыли пророссийские каналы Козака.
- Стали известны подробности заседания СНБО, на котором было принято решение о введении санкций против телеканалов, принадлежащих народному депутату от ОПЗЖ Тарасу Козаку. По данным СМИ, спикер Рады Дмитрий Разумков не стал поддерживать введение санкций.
- В ОПЗЖ пригрозили Зеленскому импичментом в ответ на блокировку телеканалов.
- Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение о введении санкций против против телеканалов (112 Украина, NewsOne и ZIK), принадлежащих народному депутату от Оппозиционной платформы - За жизнь Тарасу Козаку. По его словам, Украина решительно поддерживает свободу слова, а не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает страну на пути к ЕС и евроатлантической интеграции.
- В Кремле осудили санкции против трех телеканалов в Украине. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ограничение или запрет деятельности ТВ не соответствует международным нормам.