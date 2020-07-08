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Кабмин назначил нового языкового омбудсмена

На эту должность претендовали таже Светлана Бронникова и Святослав Литинский.

8 июля 2020, 16:07
Тарас Креминь
Тарас Креминь стал языковым омбудсменом / УНИАН

В среду, 8 июля, Кабинет министров назначил Тараса Креминя новым Уполномоченным по защите государственного языка.

Соответствующее решение было принято правительством, сообщил представитель Кабмина в Верховной раде Василий Мокан.

"Сегодня путем рейтингового голосования на должность Уполномоченного по защите государственного языка правительство назначило Креминя Тараса Дмитриевича", - сообшил Мокан.

Отметим, на эту должность претендовали таже Светлана Бронникова и Святослав Литинский.

Тарас Креминь был кандидатом от уполномоченного по правам человека. С 2014 по 2019 года он был народным депутатом от партии "Народный фронт". Является профессором Николаевского национального аграрного университета и Николаевского областного института последипломного педагогического образования.

Напомним:

16 июля в Украине вступил в силу закон о функционировании украинского языка в качестве государственного. Все государственные органы и общественные организации обязаны использовать украинский язык. Публичное унижение или пренебрежение украинским языком будет основанием для привлечения к юридической ответственности, предусматривает закон.

Читайте такжеКандидат на пост языкового омбудсмена объяснил, почему считает россиян "свинособаками"27 ноября минувшего года Кабмин назначил на пост уполномоченного по защите государственного языка Татьяну Монахову. Однако, чуть менее чем через полгода 24 апреля 2020 года она подала в отставку. Монахова утверждала ‒ по причине бездействия Кабмина в вопросе финансирования ей не удалось создать работающий секретариат языкового омбудсмена.

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