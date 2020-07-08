Кабмин назначил нового языкового омбудсмена

Тарас Креминь стал языковым омбудсменом / УНИАН

В среду, 8 июля, Кабинет министров назначил Тараса Креминя новым Уполномоченным по защите государственного языка.

Соответствующее решение было принято правительством, сообщил представитель Кабмина в Верховной раде Василий Мокан.

"Сегодня путем рейтингового голосования на должность Уполномоченного по защите государственного языка правительство назначило Креминя Тараса Дмитриевича", - сообшил Мокан.

Отметим, на эту должность претендовали таже Светлана Бронникова и Святослав Литинский.

Тарас Креминь был кандидатом от уполномоченного по правам человека. С 2014 по 2019 года он был народным депутатом от партии "Народный фронт". Является профессором Николаевского национального аграрного университета и Николаевского областного института последипломного педагогического образования.

Напомним:

16 июля в Украине вступил в силу закон о функционировании украинского языка в качестве государственного. Все государственные органы и общественные организации обязаны использовать украинский язык. Публичное унижение или пренебрежение украинским языком будет основанием для привлечения к юридической ответственности, предусматривает закон.

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