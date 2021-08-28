Тренер покупал даже вещи: Ирина Коляденко объяснила, почему подарила новую квартиру своему наставнику

У Ирины Коляденко и Владимира Яременко теперь есть квартиры в Ирпене / Фото ukrwrestling.com.ua

Украинская спортсменка Ирина Коляденко, которая стала бронзовой призеркой Олимпиады в Токио по вольной борьбе, объяснила, почему подарила своему тренеру Владимиру Яременко подаренную ей после соревнований квартиру.

Отметим, что у самой спортсменки собственной квартиры тоже не было – сначала она жила в общежитиях, а потом снимала небольшую квартиру-студию.

"У нас в спорте нет таких больших денег. Ведь надо же еще готовиться к соревнованиям и вкладывать деньги в себя, в восстановление, фармакологию. У тренера своей квартиры тоже не было", - рассказала Ирина в интервью изданию Obozrevatel.

На ее благородный поступок отреагировали власти Ирпеня и дали ей вторую квартиру. Впрочем, когда девушка принимала решение сделать сюрприз тренеру, она не знала о том, что ей подарят еще одну жилплощадь.

"Это не было задумано заранее, потому что я не знала, что мне подарят квартиру. После Олимпиады об этом никто не предупреждал. После приезда сначала меня пригласили на открытие Академии спорта в Буче, а потом в парк на концерт, и уже там мне сказали, что дадут квартиру. После вручения мы поехали ее смотреть. Увидели, что это уже готовая квартира – делаешь ремонт, въезжаешь и живешь. Мы разъехались по домам, и за ночь у меня созрел план. После чего я написала такой эмоциональный пост, что дарю квартиру тренеру. Мне захотелось это сделать – отблагодарить за его время, силы и работу", - рассказала Ирина.

Реклама

Девушка добавила, что у нее в семье не было возможности ее поддерживать, даже полностью одевать.

"Я тянула, как могла, и тренер все это видел. И да – покупал вещи", - отметила она.

О второй квартире Коляденко узнала, когда к ней приехало телевидение, чтобы снять сюжет о ее подарке тренеру.

"Мы выходим из квартиры, и тут подходит мэр Ирпеня Александр Маркушин и представитель инвестиционной компании "Молодость" и вручают мне сертификат еще на одну. Это была полная неожиданность. А когда об этом вышел сюжет, то пошла волна. Я привлекла внимание многих людей к тому, что тренеров тоже нужно замечать", - рассказала спортсменка.

Обе квартиры - однокомнатные, расположены в Ирпене. По словам Коляденко, ее тренер был поражен и удивлен из-за подарка своей подопечной.

"Ему уже после появления моего поста позвонил кто-то из друзей и спросил: "Ты видел? Видел?!" Как отреагировал? Знаете, он вообще не сильно эмоциональный человек, а тем более после Олимпийских игр мы – как выжатые лимоны. Но он удивлен и даже поражен. Конечно, ему это приятно. Но я это и хотела сделать", - поделилась девушка.

Коляденко также рассказала, на что собирается потратить 55 тысяч долларов призовых за олимпийскую медаль: "На ремонт квартиры и на свое развитие. Какие-то новые знание хочу получить, английский учить. Просто надо переключиться на какую-то другую деятельность. Чтобы потом уже тренироваться в полной боевой готовности – и моральной, и физической".

Напомним, 25 августа украинская спортсменка Ирина Коляденко заявила, что отдаст полученную благодаря победе на соревнованиях в Токио квартиру своему тренеру Владимиру Яременко.

26 августа стало известно, что власти города Ирпень Киевской области, где проживает спортсменка, узнав о сложившейся ситуации, решили наградить ее за такой беспрецедентный поступок. Мэр Ирпеня Александр Маркушин вместе с предпринимателями города вручили призерке Олимпийских игр еще одну жилплощадь.