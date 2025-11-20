Туалет по цене квартиры: в Одессе построят уборную за 6 миллионов

Вы узнаете:
- Почему именно такая стоимость уборной
- Как отреагировали в Сети
В Одессе построят инклюзивный туалет за 6 миллионов гривен. Пилотный проект будет реализован на Соборной площади.
Соответствующее решение было принято во время сессии Одесского городского совета.
Этот туалет будет полностью автоматическим, оборудованным универсальной кабиной для людей с инвалидностью и подключен к коммуникациям. Вокруг обещают благоустроенную территорию.
Украинцы в сети борно отреагировали на такую новость - многим показаось, что цена такой уборной очень большая.
"Туалет по цене квартиры", "Главное чтобы розетка была", "А внутри будет такой, как в школе - чисто дырки в земле", "Модульный дом стоит в 6 раз дешевле с туалетом", "Не знаю за всю Европу но в Кельне таких полно,Они действительно классные, чистые, обустроенные для инвалидов, и в некоторых случаях даже бесплатные", - писали пользователи Сети.
