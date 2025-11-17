Под Одессой нашли уникальное растение, которое подают в ресторанах Нидерландов

В Украине уникальное растение растет на мокрых солончаках лиманов и морском побережье.

В Нидерландах из солероса делают салаты / коллаж: Главред, фото: скриншоты

Кратко:

Среди животных питаться этим растением "желающих нет"

В Нидерландах из солероса делают салаты, которые подают в ресторанах

На юге Одесской области, в частности на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы", растет интересное и очень полезное растение - солерос травянистый, которое в некоторых странах используют для приготовления салатов. Такие блюда подают даже в ресторанах.

Об этом рассказал доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев, который обнародовал соответствующее видео. На нем можно увидеть очень красивое яркое растение, которое словно ковер покрывает поверхность земли.

По словам ученого, солерос - род однолетних растений семейства амарантовых (Amaranthaceae). В Украине растет один вид - солонец травянистый (Salicornia europaea L.) - на мокрых солончаках лиманов и морском побережье.

"Латинское название растения указывает на сочетание соли и вида самих веточек: "соль + рог (рогообразные ветви)", - пояснил ученый.

Он отмечает, что Salicornia богата антиоксидантами, витаминами, в частности, аскорбиновой кислотой, а также содержит микроэлементы - йод, магний.

Как уточняет Русев, содержание и разнообразие солей и микроэлементов в траве зависит от места ее роста и характера засоления почвы.

По словам исследователя, среди животных питаться этим растением "желающих нет", а вот люди в некоторых странах, в частности в Нидерландах, делают из него салаты, которые подают даже в ресторанах.

Солерос травянистый Солерос травянистый - это однолетнее травянистое растение семейства амарантовых, также известное как саликорния. Оно произрастает на засоленных почвах у морей, соленых озер и в балках. В мире насчитывается более двух десятков видов солонца. В частности, солончак европейский культивируют и употребляют в пищу, по консистенции и вкусу он напоминает молодые побеги спаржи или шпината. Иногда его добавляют в салаты в сыром виде, но чаще предварительно проводят термическую обработку (например, отваривают или готовят в микроволновой печи), после чего заправляют сливочным или оливковым маслом. Растение содержит в себе достаточно соли - поэтому его, как правило, не солят. Готовое блюдо обычно подают к рыбе или морепродуктам в качестве гарнира.

