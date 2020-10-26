У мэра Харькова пояснили отсутствие фотодоказательств из клиники Шарите

Кернес планирует вернуться домой / УНИАН

Представители мэра Харькова Геннадия Кернеса заявили, что не могут фотографиями подтвердить, что он находится в Германии в клинике Шарите, поскольку медики запретили делать снимки на территории лечебного учреждения.

Как сообщается на официальном сайте Харьковского городского совета, первый заместитель Харьковского городского главы Игорь Терехов заверил, что нарушить правила безопасности клиники и сделать фото разрешили только одному человеку — российскому оппозиционеру Алексею Навальному, который был доставлен туда с отравлением.

Представитель Кернеса заверил, что после возвращения в Харьков градоначальник обязательно запишет видеообращение к горожанам.

"Я разговаривал с Павлом Фуксом, который общался с Геннадием Адольфовичем. Состояние – стабильное, сомнений у врачей не вызывает. Будет его обращение к харьковчанам, фото и ролик, и главное – приезд Геннадия Кернеса в город Харьков", — сказал он.

Отметим, до госпитализации Кернес активно вел свой Telegram-канал и практически каждый день в нем что-то писал. Однако после 15 сентября он ничего не пишет в публичных социальных сетях. Мэр ни разу не прокомментировал свою болезнь и состояние здоровья.

Однако соратники заверили, что Кернесу уже сообщили о результатах выборов. В пресс-службе горсовета отметили, что по результатам экзит-полов, Кернес побеждает на местных выборах в первом туре с поддержкой 61,2% избирателей.

Выборы 2020: результаты экзитполов по Украине