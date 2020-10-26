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У мэра Харькова пояснили отсутствие фотодоказательств из клиники Шарите

26 октября 2020, 17:44

Немецкие врачи разрешили сделать фото только Алексею Навальному.

Кернес
Кернес планирует вернуться домой / УНИАН

Представители мэра Харькова Геннадия Кернеса заявили, что не могут фотографиями подтвердить, что он находится в Германии в клинике Шарите, поскольку медики запретили делать снимки на территории лечебного учреждения.

Как сообщается на официальном сайте Харьковского городского совета, первый заместитель Харьковского городского главы Игорь Терехов заверил, что нарушить правила безопасности клиники и сделать фото разрешили только одному человеку — российскому оппозиционеру Алексею Навальному, который был доставлен туда с отравлением.

Представитель Кернеса заверил, что после возвращения в Харьков градоначальник обязательно запишет видеообращение к горожанам.

"Я разговаривал с Павлом Фуксом, который общался с Геннадием Адольфовичем. Состояние – стабильное, сомнений у врачей не вызывает. Будет его обращение к харьковчанам, фото и ролик, и главное – приезд Геннадия Кернеса в город Харьков", — сказал он.

Отметим, до госпитализации Кернес активно вел свой Telegram-канал и практически каждый день в нем что-то писал. Однако после 15 сентября он ничего не пишет в публичных социальных сетях. Мэр ни разу не прокомментировал свою болезнь и состояние здоровья.

Однако соратники заверили, что Кернесу уже сообщили о результатах выборов. В пресс-службе горсовета отметили, что по результатам экзит-полов, Кернес побеждает на местных выборах в первом туре с поддержкой 61,2% избирателей.

Выборы 2020: результаты экзитполов по Украине

  • Экзит-пол в Киеве: во второй тур с Кличко выходит неожиданный конкурент. Киевляне не смогли выбрать мэра в первом туре.

  • Садовой во втором туре встретится с Синюткой - экзит-пол во Львове. По данным социологической группы Fama, во Львове на мэрских выборах состоится второй тур.

  • Пять вопросов Зеленского: опубликованы результаты экзитполов. Стало известно, как ставили галочки украинцы, принявшие участие в проекте президента.

  • Экзит-пол в Одессе показал, кто побеждает на выборах. Геннадий Труханов лидирует на выборах мэра Одессы, однако будет второй тур.

  • Экзит-пол 2020 по Харькову дал неожиданные результаты. Там уверенно лидирует Кернес, и в то же время во власть проходит Партия Шария.

  • Выборы в Днепре: Филатов не побеждает в первом туре. По предварительным данным, в городе состоится второй тур выборов мэра.

  • Выборы в Кривом Роге: экзит-пол показал, с кем Юрий Вилкул выходит во второй тур. На выборах в горсовет Кривого Рога лидирует партия Слуга народа.

  • Скандаливший с Зеленским мэр лидирует на выборах в Черкассах. Действующий черкасский градоначальник Анатолий Бондаренко не смог одержать победу в первом туре.

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