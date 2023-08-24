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Зеленского еще раз спросили о гибели Пригожина: реакция "убила"

Яна Ставская
24 августа 2023, 21:23 обновлено 24 августа, 21:36
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"Вагнеровцев", никому не подчиненных, Зеленский считает вызовом и для самой России.
Зеленского еще раз спросили о гибели Пригожина: реакция 'убила'
Зеленский намекнул, что ему надоели разговоры о главаре "вагнеровцев" / коллаж Главреда. Фото: Baza, скриншот видео

Президент Владимир Зеленский изобретательно ответил на очередную просьбу журналистов прокомментировать гибель главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

На пресс-конференции с президентом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере Зеленский деликатно отметил журналисту, что он уже не впервые слышит вопрос о Пригожине.

"У меня столько спрашивают (про Пригожина - Главред), что такое ощущение, будто я у него на похоронах. Ничего хорошего я про этих нелюдей ("вагнеровцев" - Главред) сказать не могу. Или суд в Гааге, или Божий суд, а в России есть альтернатива - президент Путин", - отрезал Зеленский.

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Украинский президент отдельно добавил, что считает дальнейшую судьбу "обезглавленных" "вагнеровцев" вызовом для всех стран, в том числе и для России.

"20 тысяч - это то, что осталось от "вагнеровцев". 20 тысяч неконтролируемых людей - надо подумать, для кого это ужаснее: для Украины, Польши, Беларуси или России? Никто не знает. Это будет общий вызов", - высказался Зеленский.

Пригожин погиб

Самолет с командным составом ЧВК "Вагнер" упал 23 августа в Тверской области. Сообщалось, что среди погибших был также владелец наемников Евгений Пригожин.

На Западе считают, что самолет был подбит ракетой класса "земля-воздух", что косвенно подтверждает подозрения боевиков о сбитии самолета Пригожина российской ПВО.

Путин подтвердил смерть Пригожина только через сутки. Он отметил, каким тот был "талантливым", а также язвительно выразил соболезнования семьям погибших.

В то же время глава МИД России Сергей Лавров на фоне растущих подозрений со стороны Европы и самих членов ЧВК относительно вероятного убийства Кремлем руководителя "Вагнера" послал журналиста, который этим интересовался.

Сразу после первых известий о гибели Пригожина его наемники начали возвращаться из Беларуси в Россию.

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