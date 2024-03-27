Удары из Крыма баллистикой могут прекратиться: Братчук назвал единственный способ

Сергей Братчук отмечает, что для эффективного противодействия пускам баллистических ракет из Крыма нужно наносить удары по пусковым установкам РФ.

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Братчук рассказал, как прекратить баллистические удары из Крыма / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Генштаб ВСУ, alerts.ua

Украинские города регулярно подвергаются обстрелам баллистикой из временно оккупированного Россией Крыма. Чтобы избежать этих ракетных атак, важно уничтожить все пусковые установки РФ, находящиеся на полуострове. Об этом заявил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в комментарии 24 Каналу.

По его словам, Сли обороны изучают возможности нанесения ударов по российским пусковым установкам во временно оккупированном Крыму. Он надеется, что этот вопрос удастся урегулировать как можно быстрее.

Братчук также добавил, что главной задачей Вооруженных сил сейчас является ликвидация пусковых установок противника и мест их возможного расположения.

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"Украине точно известно, где размещены пусковые установки врага. Россия пытается прятать их: перемещает по территории временно оккупированного Крыма, маскирует, расставляет фальшивые макеты", - добавил он.

Представитель УДА подчеркнул, что для эффективной работы украинской противовоздушной обороны важно не только укреплять системы ПВО, но и проводить эффективную работу по поражению военных объектов РФ.

"Но от судьбы не убежишь, а тем более от тех ударов, которые наносят Вооруженные Силы Украины. Решение одно - зло надо уничтожать там, где оно зародилось. Я думаю, что немного времени должно пройти, чтобы эти вопросы были решены, - отметил Братчук.

Кто такой Сергей Братчук? Братчук Сергей Борисович - пресс-секретарь председателя Одесской областной военной администрации. До полномасштабного вторжения служил иподиаконом в церкви и был спикером Одесской епархии Православной церкви Украины. С 2017 года, как отмечает у себя в соцсетях был добровольцем в 8-м отдельном батальоне УДА Аратта. В 2018 году стал пресофицером в составе батальона, пишет Движение ЧЕСТНО.

Обстрел Киева 25 марта - удары баллистикой по Украине

Российские оккупанты 25 марта осуществили ракетный удар по Киеву, взрывы произошли мгновенно после объявления сигнала воздушной тревоги.

Для ракетной атаки российские оккупанты использовали свою самую современную ракету ЗМ22 "Циркон", части которой были найдены на территории города.

Согласно информации издания Kyiv Post, ссылаясь на источники в Службе безопасности Украины, две баллистические ракеты, выпущенные из оккупированного Россией Крыма в направлении Киева, были направлены на здания СБУ.

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