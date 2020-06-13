Вице-премьер сделала важное уточнение по новому статусу Украины в НАТО

Украина получит новые возможности в НАТО / УНИАН

Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина высказала мнение, что статус партнера НАТО с расширенными возможностями откроет для Украины отличные возможности для совершенствования и приближения к стандартам Североатлантического альянса.

В эфире телеканала Украина 24 она подчеркнула, что Киев сделал достаточно в рамках выполнения годовых программ, и в НАТО это публично признали и одобрили.

По словам чиновницы, отныне Украина получит доступ к обмену информацией, которая ранее была для нее закрыта.

Читайте такжеВолкер дал ценный совет по вступлению Украины в НАТОТак же граждане и сотрудники специальных органов могут быть связными офицерами, которые будут делегированы в специальные натовские органы для взаимодействия и обмена информацией", - добавила Стефанишина.

Уточняется, что партнерство предоставит Украине новые возможности для проведения военных учений со странами НАТО. В этом направлении у Киева есть отличные перспективы, поскольку уставы и документы украинских подразделений полностью совместимы с натовскими.

"Мы можем их инициировать, беспрепятственно участвовать в учениях как полноправные участники", - подчеркнула вице-премьер.

Украина и НАТО

Как ранее писал Главред, Украине 12 июня предоставили в НАТО статус партнера с расширенными возможностями.

Позже президент Владимир Зеленский поблагодарил Альянс за предоставление нашей стране особого статуса.