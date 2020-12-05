Украинский канал оскандалился включением из "ЛНР" с главарем боевиков

Донбасс не находится в составе Украины, заявил Родион Мирошник в эфире канала Наш.
В эфире украинского телеканала Наш выступил советник главаря "ЛНР" Родион Мирошник.
Включение представителя боевиков проходило во время обсуждения реализации Минских соглашений.
Мирошника ведущий назвал представителем "ЛНР" на переговорах ТКГ в Минске.
Отметим, что Мирошник в эфире транслировал тезисы российской пропаганды о том, что Украина якобы обстреливает мирные районы Донбасса, а в войне участвуют только представители "ЛДНР" без российского вмешательства.
Он добавил, что Донбасс якобы не находится в составе Украины, поэтому там не действует украинское законодательство.
Отметим, что заявления представителей боевиков "ЛНР" накалили эфир и вызвали бурную реакцию участников передачи.
"У нас балаган", - вынужден был резюмировать ведущий.
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Напомним, ранее Россия попыталась организовать неформальные переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе в рамках площадки Совбеза ООН по "формуле Арриа". На них Москва пригласила представителей боевиков "ДНР" и "ЛНР". Однако ведущие государства проигнорировали российское мероприятие.
В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия при помощи ООН пытается продвигать свою пропаганду на международном уровне и осуществила попытку легитимизации "ДНР" и "ЛНР".