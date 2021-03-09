"Украинский защищен": Зеленский заявил, что вопрос госязыка неактуален

Вопрос государственного языка не следует сразу поднимать в парламенте, считает президент. Сначала должен вестись общественный диалог.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский язык в Украине достаточно защищен, поэтому вопрос государственного языка не следует сразу поднимать в парламенте.
Об этом глава государства заявил в ходе форума Украина 30. Культура, медиа, туризм во вторник, 9 марта. Зеленский отметил, что Конституция определяет украинский как единственный государственный язык.
"Все, кто поднимают вопрос национальности, вопрос языка, вопрос церкви - это все люди, которые хотят "хайпануть" временно, с большими, к сожалению, последствиями для многих людей. Направлены все эти последствия на раскол общества. Я считаю, что вопрос языка сейчас не ко времени, считаю, что украинский язык полностью защищен", - сказал президент.
По его словам, по этому вопросу должен сначала вестись общественный диалог, а не сразу парламентская работа.
"Если тот или иной закон не нравится депутатам, и неважно, из какой они партии, если они видят в этом вопросе несправедливость - это нормально говорить об этом, но должен быть общественный диалог", - добавил Зеленский.
Он также отметил, что в Украине должны быть созданы комфортные условия для всех, в том числе и в языковом вопросе.
Языковые скандалы в Украине - о чем ранее писал Главред:
- 16 января 2021 года вступили в силу нормы статьи 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", регулирующие использование государственного языка в сфере обслуживания потребителей.
- В стране периодически возникают языковые скандалы. В частности, в Одессе в магазине верхней одежды покупатель назвала украинский язык "говяжьим".
- В Киеве возник конфликт из-за того, что в салоне для животных принципиально не предоставляют услуги украиноязычным клиентам.
- В Харькове во время сессии областного совета депутат от Европейской солидарности Александр Дорошенко отказался перейти на государственный язык и выступал на русском.
- В Днепре учительница обозвала русскоязычных детей "врагами государства".
- В ВСУ также разгорелся скандал из-за русского языка.