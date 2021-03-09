"Украинский защищен": Зеленский заявил, что вопрос госязыка неактуален

Владимир Зеленский озвучил позицию относительно защиты украинского языка / Фото president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский язык в Украине достаточно защищен, поэтому вопрос государственного языка не следует сразу поднимать в парламенте.

Об этом глава государства заявил в ходе форума Украина 30. Культура, медиа, туризм во вторник, 9 марта. Зеленский отметил, что Конституция определяет украинский как единственный государственный язык.

"Все, кто поднимают вопрос национальности, вопрос языка, вопрос церкви - это все люди, которые хотят "хайпануть" временно, с большими, к сожалению, последствиями для многих людей. Направлены все эти последствия на раскол общества. Я считаю, что вопрос языка сейчас не ко времени, считаю, что украинский язык полностью защищен", - сказал президент.

По его словам, по этому вопросу должен сначала вестись общественный диалог, а не сразу парламентская работа.

"Если тот или иной закон не нравится депутатам, и неважно, из какой они партии, если они видят в этом вопросе несправедливость - это нормально говорить об этом, но должен быть общественный диалог", - добавил Зеленский.

Он также отметил, что в Украине должны быть созданы комфортные условия для всех, в том числе и в языковом вопросе.

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