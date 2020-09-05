В Киеве маршрутка на переходе "снесла" человека: названа возможная причина ДТП

ДТП в Киеве с участием маршрутки случилось в Святошинском районе.
В Святошинском районе Киева на территории жилого массива Борщаговка маршрутное такси на пешеходном переходе сбило человека.
Маршрутка сбила пешехода в Киеве на проспекте Леся Курбаса, говорится на странице Киев Оперативный в Facebook.
По его данным, возможно, авария произошла из-за того, что водитель считал сдачу.
"На проспекте Леся Курбаса водитель маршрутки прямо на пешеходном переходе сбил человека. Видимо, как всегда, сдачу считал. Информация уточняется", – отмечается в сообщении.
Также в Сети появились кадры с места происшествия. На них видно, что на переходе стоит маршрутка, а недалеко от нее лежит человек.
- Напомним, в конце августа в Шевченковском районе Киева на территории воинской части авто Toyota Prius, за рулем которого находился пьяный майор армии, возле админздания наехало на трех курсанток военного учебного заведения.
- Пострадавших госпитализировали, двум из них ампутировали по одной ноге. Водителя иномарки задержали.
Автор: Екатерина Присяжнюк