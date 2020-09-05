В Киеве маршрутка на переходе "снесла" человека: названа возможная причина ДТП

В Киеве маршрутка сбила пешехода, который шел по переходу / Скриншот

В Святошинском районе Киева на территории жилого массива Борщаговка маршрутное такси на пешеходном переходе сбило человека.

Маршрутка сбила пешехода в Киеве на проспекте Леся Курбаса, говорится на странице Киев Оперативный в Facebook.

По его данным, возможно, авария произошла из-за того, что водитель считал сдачу.

"На проспекте Леся Курбаса водитель маршрутки прямо на пешеходном переходе сбил человека. Видимо, как всегда, сдачу считал. Информация уточняется", – отмечается в сообщении.

Также в Сети появились кадры с места происшествия. На них видно, что на переходе стоит маршрутка, а недалеко от нее лежит человек.

В Киеве маршрутка сбила пешехода, который шел по переходу / Скриншот