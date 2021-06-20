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В Киеве на Левобережье бомж изнасиловал щенка

20 июня 2021, 16:55
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Привлечь бездомного к ответственности с помощью копов хотят в общественной организации Ursa Major, которая борется с жестоким обращением с животными.

Бомж
Бомж / УНИАН

В Киеве на Левобережье бездомный мужчина изнасиловал щенка. Об этом в Facebook написала волонтер Ирина Сивенко.

Она сообщила что у злоумышленника выкупили пострадавшего щенка. Животное отвезли в клинику, где ветеринары оказали ему необходимую помощь. Сейчас состояние мохнатого бедолаги стабильное.

"Мы не можем этого опубликовать, поскольку Facebook забанит фото. А сказать можем – этот "человек" побрил щенка и использовал его для удовлетворения своих сексуальных потребностей", – написала волонтер.

Савенко говорит, что планировала получить заключение медиков, а после – обратиться с ним в полицию. Привлечь бездомного к ответственности хотят и в общественной организации Ursa Major, которая борется с жестоким обращением с животными.

Пострадавший щенок / Facebook

"Готовим заявления в полицию, чтобы инициировать возбуждение уголовного дела по статье 299 – жестокое обращение с животными. Процесс будет очень сложным, но мы верим, что вместе у нас получится наказать живодера", - рассказали в организации.Читайте также"Королева бомжей", "ходячая" булочка: на Львовщине директор школы жестко травила детей на уроках

Напомним, в Киеве полиция задержала трех мужчин по подозрению в издевательстве над бездомными.

По ночам злоумышленники приходили в заброшенное здание по улице Обсерваторная в Шевченковском районе столицы, где ночевали бездомные.

Каждый раз злоумышленники выбирали себе новую жертву и устраивали над ней расправу, снимая происходящее на видео и опубликовали это в социальной сети. Преступления были совершены в период с 15 августа по 5 сентября нынешнего года.

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