В Кировоградской области школьник бил ногами и кулаком в голову девочку на глазах у всего класса

В школе в Александровке произошла драка - парень избил девочку / ua.depositphotos.com

В Сеть попали кадры жуткого инцидента в школе города Александровка Кировоградской области. Ученик 8-го класса набросился с кулаками на девочку. Парень бил одноклассницу ногами и кулаком в голову.

Инцидент произошел в школе №1, сообщает Точка доступа.

Как видно на видео, парень нанес девочке несколько ударов ногами по телу и кулаком по голове. Одноклассники не вмешались в ситуацию. Был слышен лишь смех за кадром. Что происходило в классе до и после конфликта - неизвестно.

Внимание! Видео содержит сцены насилия!

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Как прокомментировал начальник отдела ювенальной превенции Нацполиции в Кировоградской области Сергей Бочарников, информация в полицию по этому поводу от учебного заведения или от родителей не поступала. В полиции факт избиения девочки проверяют.

"Сейчас проводится проверка по этому факту, ведь необходимо установить личности детей, какой это класс и что конкретно произошло. Если там действительно есть телесные повреждения, которые один ребенок нанес другому ребенку, то ведомости внесут в ЕРДР", - сказал представитель полиции.

По его словам, даже если не будет претензий со стороны пострадавшей, то полиция все равно будет применять меры административного влияния на родителей парня.

Избиение девочки в Харькове

11 июня в Харькове на Новых домах 16-летний местных житель нанес серию ударов кулаками и ногами 14-летней школьнице. В результате избиений у девушки сломан нос. Парня поймали и заставили принести извинения. Выяснилось, что это не первый инцидент с участием подростка.

Замглавы МВД Антон Геращенко назвал его "мразью" и заявил, что парню грозит реальное уголовное дело.

В полиции сообщили, что открыто уголовное дел по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса – нанесение легких телесных повреждений. Санкция статьи предусматривает до 1 года исправительных работ.

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Как сообщал Главред, в марте в Днепре толпа из 10 агрессивных подростков зверски избила 11-летнего школьника, который вечером возвращался домой.

В Ровно под стенами школы №12 группа подростков устроила жестокую драку на глазах у прохожих. В ходе разборок подростки пустили в ход кулаки и ноги.

В одной из школ Кривого Рога школьницы на камеры жестоко и с матерными оскорблениями избили свою сверстницу. Школьница стояла перед своими обидчицами на коленях и терпела матерные оскорбления. Когда же попыталась ответить, то ее повалили на землю и избили.

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