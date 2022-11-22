Оккупанты в Севастополе заявили, что им якобы удалось "сбить два беспилотника" / Скриншот видео соцсети

В захваченном Россией Крыму прогремели мощные взрывы. В Севастополе местные жители услышали взрывы на севере города. Жители Евпатории рассказали о звуках глухих подрывов и несколько громких взрывов на западе города. Так называемые "власти" Севастополя заявили об "атаках беспилотников" и работе системы ПВО оккупантов.

Как сообщает Суспільне Крим, взрывы слышали люди, которые живут в оккупированных Севастополе и Евпатории.

В частности, севастопольцы рассказали о вероятной работе российской ПВО. Они слышали подрывы на севере города.

В Евпатории, отмечают журналисты, местные жители слышали глухие взрывы, а также пару громких подрывов в западной части города.

В Сети публикуются видео взрывов и вспышек в небе.

Вспышки в небе в Крыму 22 ноября / Скриншот видео соцсети

Дескать, "глава администрации" Севастополя Михаил Развозжаев сообщил о работе систем противовоздушной обороны. Как утверждает он, город якобы "атаковали беспилотники". Два из них, мол, "удалось сбить".

Пропагандисты РИА Новости отмечали, что в Севастополе на время останавливали движение морского пассажирского транспорта.

Позже оно было возобновлено.

Возвращение Крыма в Украину

Бывший командующий войсками Соединенных Штатов в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес ранее сказал о том, что армия Украины уже к январю 2023 года может взять под контроль Мариуполь и Мелитополь. Согласно его прогнозу, после этого ВСУ начнут военную операцию по освобождению оккупированного Крыма.

Представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий отметил, что страна-агрессор Россия усиливает свои линии "обороны" в оккупированном Крыму и готовится к наступлению украинских войск на полуостров. По его словам, для операции ВСУ в Крыму нужны оружие и боеприпасы.

Замминистра обороны, генерал-майор запаса Владимир Гаврилов сделал прогноз о том, что ВСУ могут зайти в Крым до конца декабря, а война с РФ завершится весной 2023 года. Украина продолжит освобождение своих территорий.

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