"В приоритете - захват 3 городов": аналитики раскрыли военные планы россиян на зиму

Основные тезисы аналитиков ISW:

Российские оккупанты этой зимой могут сосредоточиться на захвате прифронтовых украинских городов с помощью городских боев.

Об этом говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны (ISW). Отмечается, что приоритетом для российских захватчиков может стать захват Торецка, Покровска и Курахово.

"Как отметил пропагандист Михаил Звинчук, приоритетом для врага будут Торецк, Покровск и Курахово. В частности, захватчики готовятся начать битву за Покровск и подойдут к нему с юга и юго-востока после недавнего захвата Селидово", - пишут аналитики.

Также отмечается, что последние продвижения российских захватчиков в районе Купянска и Часового Яра могут быть частью подготовки к наступательным операциям армии страны-агрессора России зимой 2024-2025 годов.

Аналитики ISW выразили мнение, что захват Купянска или Часового Яра будет иметь значительное оперативное влияние на геометрию фронта. Они отметили, что это несет угрозу основным оборонительным позициям ВСУ на соответствующих направлениях.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.