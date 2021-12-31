В РФ ответили, может ли война на Донбассе завершиться в ближайшее время

В России обвинили Украину, что она якобы не пытается повлиять на ситуацию на Донбассе с помощью Минских договоренностей.
Война на Донбассе далека от завершения, отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Он обвинил в этом Украину, сообщает "РИА Новости".
По словам главы российского внешнеполитического ведомства, власти Украины якобы не пытаются делать шаги для урегулирования ситуации на Донбассе с помощью минского "Комплекса мер".
"Война, которая продолжается в Украине уже восьмой год, далека от завершения. Власти страны не собираются осуществлять шаги по урегулированию конфликта на Донбассе на безальтернативной основе минского "Комплекса мер", – отметил Лавров.
Кроме этого, Лавров в действиях Украины увидел "милитаристские устремления".
Ранее Путин заявил, что Украина якобы может готовить военную операцию на Донбассе. По его словам, Украина дважды пыталась силовым путем решить ситуацию на востоке государства, и предположил, что может готовиться новая военная операция.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Киев не отказывается от реализации Минских соглашений. Однако для этого Россия должна выполнить договоренности в сфере безопасности, по которым стороны договорились на саммите в Париже в 2019 году. По его словам, Киев свою часть обязательств реализовал и ожидает такого же шага от Москвы.
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