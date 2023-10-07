На плече у пилота можно увидеть патч "Призраков Киева" в виде черепа с самолетом.

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В Сеть попало фото "призрака Киева" в кабине истребителя F-16 / Коллаж: Главред, Фото: US Air Force, t.me/DeepStateUA

Аналитики DeepState показали фото, которое подтверждает, что украинских пилотов будут учить управлять американскими истребителями F-16.

В Telegram-канале опубликован снимок, на котором запечатлен пилот F-16CJ 480-й истребительной эскадрильи 52-го истребительного крыла ВВС США.

Фото было сделано на авиабазе Фетешти в Румынии.

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На плече у пилота можно увидеть патч "Призраков Киева" в виде черепа с самолетом. Под ним заметна надпись на украинском языке – слово "Вірити".

Фото было сделано на авиабазе Фетешти в Румынии / Фото: t.me/DeepStateUA

F-16 для Украины

Три страны передадут F-16 для украинской армии – это Дания, Нидерланды, Норвегия.

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо сообщил, что страна также рассматривает возможность передачи Украине своих истребителей F-16. Министерство обороны Бельгии должно проверить, полностью ли исчерпан срок эксплуатации самолетов.

Нидерланды планируют передать Украине первую партию истребителей F-16 в 2024 году. Об этом заявила глава Минобороны страны Кайса Оллонгрен в интервью MSNBC.

Источники издания Wall Street Journal не исключают, что США могут подготовить пилотов, владеющих английским языком, за пять месяцев. Подчеркивается, что на обучении уже находится группа украинских пилотов, которая насчитывает менее 10 пилотов, которые достаточно владеют английским.

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