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В Украине планируют возобновить производство вакцин

31 августа 2020, 07:30

Украине обязательно нужно возобновить производство вакцин с точки зрения государственной безопасности, заявил Максим Степанов.

Степанов
В Украине было полностью разрушено производство любой вакцины еще в 1990-х годах, напомнил Степанов / УНИАН

В Украине в течение нескольких лет планируют возобновить собственное производство вакцин от гриппа и других болезней, которые ежегодно используют в стране.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в интервью Радио Свобода.

По словам главы Минздрава, этот вопрос неоднократно обсудили с президентом Владимиром Зеленским.

"Вы, наверное, знаете, что в Украине было полностью, кажется, еще в 1990-х годах, разрушено производство любой вакцины. Сейчас мы неоднократно говорили с президентом страны, чтобы мы начали возобновление. Это касается гриппа, это касается других вакцин, которые мы ежегодно используем", – сказал Степанов.

Чиновник считает, что на возобновление производства препаратов может понадобиться несколько лет. Он подчеркнул, что уже провел несколько встреч с украинскими предпринимателями, которые имеют линии по производству вакцины.

"Конечно, это процесс не очень быстрый. Вместе с тем, я провел уже несколько встреч с нашими предпринимателями, которые имеют соответствующие линии. Наши предприятия Фармак, Ликхи, которые имеют соответствующие сертифицированные линии по производству вакцины, могут производить или украинскую вакцину, если она появится, или другую", – уточнил он.

Степанов убежден, что Украине обязательно нужно возобновить производство вакцины с точки зрения государственной безопасности.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина записана во все очереди по приобретению вакцины от коронавиурса. Но пока определенности в этом вопросе нет.

"Мы записаны во все очереди, но пока это все слова, разработки, обещания. Поэтому я еще раз прошу серьезно к этому (пандемии коронавируса, - ред.) относиться. Расстояние, маска...", - отметил президент.

Читайте такжеВ США сделали неожиданное заявление о вакцине против COVID-19

Как сообщал Главред, 11 августа президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что одной из его дочерей дважды ввели первую зарегистрированную в мире вакцину от COVID-19, разработанную российским центром им. Н. Гамалеи.

Позже западные ученые выразили опасение, что российская вакцина от COVID может заставить вирус мутировать, после чего он адаптируется к антибиотикам. Лечить болезнь станет еще сложнее.

Максим Степанов Вакцина Минздрав новости Украины
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