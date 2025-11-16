Укр
Вернулся из плена 8 месяцев назад: умер защитник "Азовстали"

Марина Фурман
16 ноября 2025, 21:50
Причины смерти пока неизвестны.
В Украине ушел из жизни бывший военнопленный Александр Савов / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот из видео

  • Умер морпех Александр Савов
  • Защитник 8 месяцев назад вернулся из плена

Умер морской пехотинец Александр Савов, который восемь месяцев назад вернулся из плена. Об этом сообщила представитель координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Юлия Павлюк со ссылкой на дочь защитника.

Причина смерти защитника - неизвестна, при этом, Павлюк привлекает внимание к критическому состоянию здоровья военных, которые возвращаются из российских застенков.

"Плен убивает, даже когда ты вернулся", - написала Юлия Павлюк.

Вернулся из плена 8 месяцев назад: умер защитник 'Азовстали'
Дочь защитника сообщила о его смерти / фото: скриншот

Что известно об Александре Савове

Известно, что Александр Савов, боец 36-й бригады морской пехоты, был одним из защитников, которые весной 2022 года вышли из "Азовстали" и пробыли в российском плену почти три года. В марте текущего года защитник вернулся домой во время одного из обменов. В тот момент его дочь Анастасия Савова, которая была соучредителем Ассоциации морских пехотинцев, встречала его с флагом.

Как пишет ТСН, после плена удалось выяснить, что россияне вернули Александра с туберкулезом, а также кожными заболеваниями и лимфостазом ног.

В одном из интервью он отмечал, что так называемое медицинское "лечение" в плену, в частности постоянные флюорографии, скорее походило на эксперименты над людьми.

Обмен пленными - новости по теме

Недавно секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что Украина и Россия возобновляют переговоры по обмену пленными по "стамбульскому формату". По словам Умерова, речь идет об освобождении 1 200 украинских граждан.

Как писал Главред, 2 октября Украина и РФ провели новый обмен пленными. Домой вернули 185 военных и 20 гражданских. Большинство из них попали в российский плен еще в 2022 году.

В рамках обмена домой вернулся пограничник Игорь, который защищал Мариуполь. Он рассказал, что именно давало ему силы выдержать плен и не упасть духом.

Другие новости:

Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная Служба Новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5%. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

