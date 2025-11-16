Вернулся из плена 8 месяцев назад: умер защитник 'Азовстали'

Главное:
- Умер морпех Александр Савов
- Защитник 8 месяцев назад вернулся из плена
Умер морской пехотинец Александр Савов, который восемь месяцев назад вернулся из плена. Об этом сообщила представитель координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Юлия Павлюк со ссылкой на дочь защитника.
Причина смерти защитника - неизвестна, при этом, Павлюк привлекает внимание к критическому состоянию здоровья военных, которые возвращаются из российских застенков.
"Плен убивает, даже когда ты вернулся", - написала Юлия Павлюк.
Что известно об Александре Савове
Известно, что Александр Савов, боец 36-й бригады морской пехоты, был одним из защитников, которые весной 2022 года вышли из "Азовстали" и пробыли в российском плену почти три года. В марте текущего года защитник вернулся домой во время одного из обменов. В тот момент его дочь Анастасия Савова, которая была соучредителем Ассоциации морских пехотинцев, встречала его с флагом.
Как пишет ТСН, после плена удалось выяснить, что россияне вернули Александра с туберкулезом, а также кожными заболеваниями и лимфостазом ног.
В одном из интервью он отмечал, что так называемое медицинское "лечение" в плену, в частности постоянные флюорографии, скорее походило на эксперименты над людьми.
Обмен пленными - новости по теме
Недавно секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что Украина и Россия возобновляют переговоры по обмену пленными по "стамбульскому формату". По словам Умерова, речь идет об освобождении 1 200 украинских граждан.
Как писал Главред, 2 октября Украина и РФ провели новый обмен пленными. Домой вернули 185 военных и 20 гражданских. Большинство из них попали в российский плен еще в 2022 году.
В рамках обмена домой вернулся пограничник Игорь, который защищал Мариуполь. Он рассказал, что именно давало ему силы выдержать плен и не упасть духом.
Об источнике: ТСН
ТСН (Телевизионная Служба Новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5%. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.
