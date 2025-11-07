Визит Джоли в Херсон: скандал с ТЦК разозлил киевских чиновников – Telegraph

Голливудская актриса посетила с гуманитарной миссией Николаев и Херсон, где встречалась с волонтерами и медиками.

Неожиданный визит Джоли в Украину чуть не сорвался из-за сотрудников ТЦК / коллаж: Главред, фото: suspilne.media, скриншот

Неожиданный визит Джоли в Украину чуть не сорвался из-за сотрудников ТЦК

Мужчину, который сопровождал Джоли, отпустили, обязав позже явиться в ТЦК

Чиновников в Киеве возмутила информация о том, что представителя кортежа голливудской актрисы Анджелины Джоли во время ее визита в Украину задержали работники Территориального центра комплектования, сейчас идет расследование. Об этом сообщает издание Telegraph.

Неожиданный визит Джоли в Украину чуть не сорвался из-за сотрудников ТЦК, которые заинтересовались, почему ее сопровождавший ее мужчина Дмитрий не проходит службу в армии, говорится в статье.

Голливудская актриса отправилась с гуманитарной миссией на юг Украины – в Николаев и Херсон, где встречалась с волонтерами и медиками, вынужденными жить, подвергаясь российским атакам. Однако необъявленная поездка чуть не превратилась в хаос после того, как один из членов ее команды привлек внимание на блокпосте около Николаева, отмечает издание.

Разглашение этого инцидента, как отмечает СМИ, "вызвало раздражение" среди чиновников в Киеве, не знавших о прибытии Джоли в страну с гуманитарной миссией. Теперь они выясняют, почему колонну актрисы остановили и как произошло, что ее поездку могли сорвать.

Пока Дмитрия допрашивали, Джоли и остальной команде разрешили продолжить путь. Как стало известно The Telegraph, в конце концов Дмитрия отпустили, обязав позже явиться в военкомат.

После появления сообщений о якобы мобилизации водителя актрисы украинская армия пыталась снизить напряжение вокруг ситуации, отмечает медиа.

Заместитель председателя Херсонской областной администрации Александр Толоконников сказал в эфире национального телевидения, который приводит "Мы Украина", что приезд женщины такого уровня, как Джоли, в Херсон – это очень важно.

"Мы очень благодарны за это, за то, что такие люди приезжают, потому что иногда кажется, что о нас забыли, но мы видим, что нет. После ее визита намного увеличится и помощь, и упоминания о Херсоне. Мы теперь знаем, что мы не одни", – подчеркнул он.

Что известно о громкой истории - все факты

Напомним, как ранее сообщал Главред, известная голливудская актриса Анджелина Джоли посетила Херсон с гуманитарной миссией, во время которой побывала в местных медицинских учреждениях. Звезда, которая является послом доброй воли ЮНИСЕФ и активно занимается благотворительностью, прибыла в Украину, чтобы поддержать пострадавших от войны.

Впоследствии в Telegram появилось видео, на котором Джоли вместе с мужем заходит в Южноукраинский ТЦК. Как сообщает источник ТСН, по дороге в Херсон ее кортеж остановили на блокпосту в Николаевской области. Один из охранников актрисы имел проблемы с учетными документами, поэтому его направили в местный ТЦК. В результате все сопровождение Джоли, вместе с ней самой, отправилось туда же.

На этот инцидент уже отреагировали украинские военные. Украинский военный Станислав Бунятов с позывным "Осман", автор телеграмм-канала "Говорит снайпер", отметил, что ему стыдно за сложившуюся ситуацию.

О персоне: Анджелина Джоли Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН. По данным Википедии, актриса является обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".

