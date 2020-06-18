Зеленский назначил нового главу Киевской ОГА

Василий Володин ранее занимал должность временно исполняющего обязанности главы Киевской ОГА.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Василия Володина главой Киевской областной государственной администрации. До этого он занимал должность временно исполняющего обязанности главы региона.
Указ №233/2020 опубликован на сайте Офиса президента.
"Назначить Володина Василия Геннадиевича главой Киевской областной государственной администрации", - говорится в документе.
Перед этим президент уволил Володина с должности в.и.о. главы Киевской области.
Напомним, 28 октября 2019 года Владимир Зеленский своим указом утвердил Алексея Чернышова на должности председателя Киевской областной государственной администрации. Позже Чернышов ушел в правительство Дениса Шмыгаля на должность министра развития общин и территорий.
Автор: Анна Багрий