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Зеленский назначил нового главу Киевской ОГА

18 июня 2020, 09:53

Василий Володин ранее занимал должность временно исполняющего обязанности главы Киевской ОГА.

Василий Володин
Василий Володин стал главой Киевской ОГА/ Фото my.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Василия Володина главой Киевской областной государственной администрации. До этого он занимал должность временно исполняющего обязанности главы региона.

Указ №233/2020 опубликован на сайте Офиса президента.

"Назначить Володина Василия Геннадиевича главой Киевской областной государственной администрации", - говорится в документе.

Перед этим президент уволил Володина с должности в.и.о. главы Киевской области.

Напомним, 28 октября 2019 года Владимир Зеленский своим указом утвердил Алексея Чернышова на должности председателя Киевской областной государственной администрации. Позже Чернышов ушел в правительство Дениса Шмыгаля на должность министра развития общин и территорий.

Владимир Зеленский Василий Володин новости Украины КОГА
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