Военный психолог объяснил, зачем русские убивают и насилуют гражданских

Три первые фазы устрашения абсолютно провалились/ Телеграм-канал Pravda Gerashchenko

Зверства российской армии в Украине вызывают шок и у обычного человека не укладывается в голове, как такой же человек может совершать дикие зверства с детьми, пожилыми людьми, животными и т.д.

По словам военного психолога, эксперта в сфере информационно-психологических операций и контрразведовательной защиты Олега Покальчука, которого цитирует издание LB.ua, ответ на этот вопрос можно разделить на три составляющие: мотивация россиян, их цель и как нам все это поместить в голову.

"Понять, воспринять, пережить – невозможно. Наша психика протестует против этого. Именно поэтому я задаю вопрос: как вместить в голову. Или, может, не нужно вмещать вообще? Начнём с третьей составляющей. Нам всем нужно очень скоро избавиться от романтических представлений о том, как воюет война. Вся эта беллетризация – кинематографическая и книжная – создавалась с учетом чувств зрителя, и в ней не должно быть травматических сцен. А война из таких сцен и складывается в основном", - говорит Покальчук.

Читайте также4-летнего Сашу, который с бабушкой в лодке спасался от российских захватчиков, нашли мертвым

Он отмечает, что люди верят в этот беллетристический хлам, поскольку он выглядит правдоподобно. Из этого хлама в нашем культурном сознании создается фон. А на этом фоне возникает безобразная фигура реальной войны. По сравнению с которой любой фильм ужасов – это смешные мультяшки.

"Наша драма – драма нашего восприятия, нашего переживания – заключается в том, что мы к этому были не готовы. Мы подсознательно ожидали другого: что на войне есть какие-то правила, люди умирают красиво. И то умирают в основном плохие, а хорошие преимущественно остаются в живых. Это не так. Образовался такой контраст между ожиданием и реальностью, и мы на него наступили как на мину. Ужас и отчаяние возникает из-за вопроса: как такое могло произойти с людьми? Как это возможно на свете? Люди не могут вместить это в свои представления о мире", - объясняет он.

Психолог говорит, что об этих представлениях нужно забыть, ведь для врага нет гражданских или негражданских. Он не делает разницы, он будет уничтожать всех.

Как с этим справляться?

"Я бы посоветовал такую ​​установку: воспринимайте себя как солдата. Если вы воспринимаете себя как солдата, у вас некоторые вещи становятся на свои места. Когда ты внутри войны и война внутри тебя, тогда ужас находится на расстоянии выстрела. Это непосредственное зло, с которым ты сейчас воюешь и будешь воевать оставшуюся жизнь (не обязательно на поле боя). Это такой моральный императив, стабилизирующий психику", - добавляет он.

Психолог говорит, что такое может произойти с каждым. И таких историй будет больше, поскольку, к сожалению, россияне были не только в Буче и Ирпене. "Мы еще будем узнавать Чернигов, Мариуполь и так далее. Как постепенно узнавали преступления нацистов или Красной армии во время Второй мировой войны", - считает он.

Цель россиян

"Здесь мы приходим к такому простому термину, как терроризм. Для людей это слово уже тоже приобрело другое значение. Благодаря кино люди думают, что терроризм – это когда кто захватил заложников, а другие их героически освобождают. Нет, основным терроризмом является устрашение. Террор – это страх. Чем больше страха, тем эффективнее террористическая операция", - рассказывает Покальчук.

И надо сказать, что в этом случае террор начинает добиваться своей цели.

Ракетные обстрелы украинцев не запугали, бронетехника не запугала, атака пехоты не запугали. Да, были беженцы, переселенцы, но не было эффекта, на который рассчитывал враг – неконтролируемая массовая паника и дезорганизация.

"То есть три первые фазы устрашения абсолютно провалились. Следующий этап – то, с чем мы столкнулись после освобождения Ирпеня и Бучи. Массовые убийства мирных людей, пытки и изнасилования. Это направленная акция. Не в том плане, что россияне убивали каких-то конкретных людей. Нет, их руководство просто сказало им: делайте все, что хотите, сотрите их (украинцев) с лица земли", - поясняет эксперт.

Он добавляет, что эта фаза терроризма более опасна. Потому что она затрагивает основу жизни людей. Террористы провозглашают: "Дрожите и бойтесь, мы вернемся и с каждым из вас сделаем такое. Всех вас закатаем в землю, всех раздавим". И такая позиция абсолютно корреспондируется с мнениями простых русских людей, которые с улыбкой скажут: "Хохлов надо сжечь". А все эти милые люди представляют мнение русского истеблишмента. Все, что творит русская власть – это волеизъявление великого русского народа. Они хотят, чтобы так было со всем миром, не упавшим на колени перед Россией", - рассказывает он.

О мотивации россиян

"Эта вся кацапня, которая это творит – это маленькие путины. Путин – это дитя питерской подворотни с огромным комплексом неполноценности, которое мечтает вырасти и всем отомстить. Посмотри на географию этих "завоевателей" - они из какого-то зажопья, из каких-то дыр. Они родились в ничтожных местах, в каких-то сибирских болотах. И их привезли в места, которые для них стали воплощением неслыханного богатства и роскоши. Но они только из чувства зависти и мести будут уничтожать все, что видят. Месть, зависть и дикий комплекс неполноценности – это мотивация россиян", - говорит психолог.

Он отмечает, что еще один момент – им разрешили делать все, а это как наркотик. Впервые в жизни они оказались в месте среди людей, где они выше других. Каждый из них может быть маленьким дьяволом, сатаной. Деструктивные сатанинские секты позволяют делать все в пределах ритуалов. Вот россияне коллективно совершают такой сатанинский ритуал, суть которого – освобождение человека от всего человеческого. От этого освобождается большая энергия дьявольского кайфа. Коллективная оргия насилия. По сути они совершают ритуал людоедства. Они едят собак – но на самом деле могли бы съесть и людей.

"Мы еще многое узнаем об этих существах. Поэтому главное - амортизировать восприятие и поставить себя на место воина. Потому что этот ужас будет дальше лезть нам в голову. Когда ты воин – ты одеваешь на себя шлем. Ты чувствуешь, как ужас ударяется о твою каску, но шлем защищает если не от удара, то хотя бы от обломков. Вот наша задача – защитить людей от обломков террористического взрыва, который влечет за собой страх и деморализацию", - подытоживает он.