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"Возможно неправильные действия пилотов": эксперт о причинах катастрофы Ан-26

28 октября 2020, 17:15

Эксперт считает, что во многих катастрофах человеческий фактор играет не последнюю роль.

Эксперт назвал причины падения катастрофы / Информатор

Авиаэксперт Кирилл Новиков заявил, что авиакатастрофа Ан-26 в Харьковской области стала следствием нескольких факторов, кроме отказа техники имела место человеческая ошибка.

"Как и предполагалось, это совокупность различных факторов. Это как неправильная организация полетов, так и отказ техники и возможно неправильные действия пилотов", - заявил эксперт в эфире "Украина 24".

Эксперт отметил, что эта трагедия "не может быть без последствий для тех, кто допустил эти ошибки".

"Во многих катастрофах человеческий фактор играет не последнюю роль, и в данной катастрофе, насколько я понимаю, человеческий фактор стал одной из причин того, что самолет повело в сторону от траектории захода на посадку при условии отказа определенной техники в управлении двигателем", - отметил он .

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Отметим, 28 октября правительственная комиссия по расследованию назвала причины крушения самолета Ан-26 в Харьковской области.

Среди них – недостаточная подготовка экипажа и системные нарушения в выполнении полетов.

Также, на возникновение катастрофы самолета Ан-26 повлияло несколько опасных факторов:

  • отказ системы ПРТ-24 из системы управления левого двигателя самолета;
  • после установки горизонтального полета, экипаж не выровнял тягу левого и правого двигателей;
  • положение 38 градусов;
  • несвоевременный перевод самолета на снижение и неправильно построенная траектория;
  • искусственное создание несимметричности тяги силовой установки;
  • неустранение скольжения привело к превращению аварийной ситуации на самолете в критическую;
  • потеря скорости на предпосадочной прямой привела к столкновению самолета с землей.

"Материалы, наработанные правительственной комиссией, передадут в правоохранительные органы, которые продолжают следственные действия, чтобы установить виновных в этой страшной трагедии", – заявил Уруский.

Крушение Ан-26 - о чем ранее сообщал Главред:

  • Вечером 25 сентября в Харьковской области вблизи города Чугуев потерпел крушение военный самолет Ан-26, на борту которого находились 27 человек - военные летчики и курсанты университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.
  • На месте катастрофы сразу нашли тела 22 погибших, утром сегодня - еще одного, в полдень – еще двоих. Двое с травмами были госпитализированы. Утром один из госпитализированных умер.
  • Следователи ГБР открыли производство по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 Уголовного кодекса Украины).
  • Министр обороны Андрей Таран заявил, что, согласно предварительным данным, причиной катастрофы самолета стало то, что он зацепился крылом за землю. Ан-26 был 1977 года производства. На нем осуществлялись тренировочные полеты.

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