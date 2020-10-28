"Возможно неправильные действия пилотов": эксперт о причинах катастрофы Ан-26

Эксперт назвал причины падения катастрофы / Информатор

Авиаэксперт Кирилл Новиков заявил, что авиакатастрофа Ан-26 в Харьковской области стала следствием нескольких факторов, кроме отказа техники имела место человеческая ошибка.

"Как и предполагалось, это совокупность различных факторов. Это как неправильная организация полетов, так и отказ техники и возможно неправильные действия пилотов", - заявил эксперт в эфире "Украина 24".

Эксперт отметил, что эта трагедия "не может быть без последствий для тех, кто допустил эти ошибки".

"Во многих катастрофах человеческий фактор играет не последнюю роль, и в данной катастрофе, насколько я понимаю, человеческий фактор стал одной из причин того, что самолет повело в сторону от траектории захода на посадку при условии отказа определенной техники в управлении двигателем", - отметил он .

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Отметим, 28 октября правительственная комиссия по расследованию назвала причины крушения самолета Ан-26 в Харьковской области.

Среди них – недостаточная подготовка экипажа и системные нарушения в выполнении полетов.

Также, на возникновение катастрофы самолета Ан-26 повлияло несколько опасных факторов:

отказ системы ПРТ-24 из системы управления левого двигателя самолета;

после установки горизонтального полета, экипаж не выровнял тягу левого и правого двигателей;

положение 38 градусов;

несвоевременный перевод самолета на снижение и неправильно построенная траектория;

искусственное создание несимметричности тяги силовой установки;

неустранение скольжения привело к превращению аварийной ситуации на самолете в критическую;

потеря скорости на предпосадочной прямой привела к столкновению самолета с землей.

"Материалы, наработанные правительственной комиссией, передадут в правоохранительные органы, которые продолжают следственные действия, чтобы установить виновных в этой страшной трагедии", – заявил Уруский.

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