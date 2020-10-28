"Возможно неправильные действия пилотов": эксперт о причинах катастрофы Ан-26

Эксперт считает, что во многих катастрофах человеческий фактор играет не последнюю роль.
Авиаэксперт Кирилл Новиков заявил, что авиакатастрофа Ан-26 в Харьковской области стала следствием нескольких факторов, кроме отказа техники имела место человеческая ошибка.
"Как и предполагалось, это совокупность различных факторов. Это как неправильная организация полетов, так и отказ техники и возможно неправильные действия пилотов", - заявил эксперт в эфире "Украина 24".
Эксперт отметил, что эта трагедия "не может быть без последствий для тех, кто допустил эти ошибки".
"Во многих катастрофах человеческий фактор играет не последнюю роль, и в данной катастрофе, насколько я понимаю, человеческий фактор стал одной из причин того, что самолет повело в сторону от траектории захода на посадку при условии отказа определенной техники в управлении двигателем", - отметил он .
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Отметим, 28 октября правительственная комиссия по расследованию назвала причины крушения самолета Ан-26 в Харьковской области.
Среди них – недостаточная подготовка экипажа и системные нарушения в выполнении полетов.
Также, на возникновение катастрофы самолета Ан-26 повлияло несколько опасных факторов:
- отказ системы ПРТ-24 из системы управления левого двигателя самолета;
- после установки горизонтального полета, экипаж не выровнял тягу левого и правого двигателей;
- положение 38 градусов;
- несвоевременный перевод самолета на снижение и неправильно построенная траектория;
- искусственное создание несимметричности тяги силовой установки;
- неустранение скольжения привело к превращению аварийной ситуации на самолете в критическую;
- потеря скорости на предпосадочной прямой привела к столкновению самолета с землей.
"Материалы, наработанные правительственной комиссией, передадут в правоохранительные органы, которые продолжают следственные действия, чтобы установить виновных в этой страшной трагедии", – заявил Уруский.
Крушение Ан-26 - о чем ранее сообщал Главред:
- Вечером 25 сентября в Харьковской области вблизи города Чугуев потерпел крушение военный самолет Ан-26, на борту которого находились 27 человек - военные летчики и курсанты университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.
- На месте катастрофы сразу нашли тела 22 погибших, утром сегодня - еще одного, в полдень – еще двоих. Двое с травмами были госпитализированы. Утром один из госпитализированных умер.
- Следователи ГБР открыли производство по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 Уголовного кодекса Украины).
- Министр обороны Андрей Таран заявил, что, согласно предварительным данным, причиной катастрофы самолета стало то, что он зацепился крылом за землю. Ан-26 был 1977 года производства. На нем осуществлялись тренировочные полеты.