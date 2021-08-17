"Всех достала": подозреваемый 13-летний подросток раскрыл детали убийства 6-летней девочки

Мирослава Третьяк / Фото Нацполиции

13-летний подросток Богдан, подозреваемый в убийстве 6-летней девочки Мирослав Третьяк в Старом Салтове под Харьковом, рассказал новые детали трагедии.

В эфире канала Украина 24 обнародовали запись разговора задержанного с сестрами, во время которого он рассказал им о "взрослом мужчине на мотоцикле".

Тот якобы попросил его привести жертву в заброшенную пекарню, чтобы "разобраться" с ней. Мирослава якобы "доставала" Богдана.

"Она всех во дворе достала", - заявляет он на записи.

Кроме того, Богдан также заявил сестре, что мужчина якобы предлагал ему убить девочку, на что подросток согласился. После этого он остался ждать Богдана с жертвой.

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По имеющейся информации, семья подозреваемого заявляла о двух ранее судимых мужчинах, которые могут иметь отношение к преступлению. Сообщается, что один из них имеет судимость за изнасилование малолетней родственницы, а второй якобы заигрывал с 15-летней сестрой Богдана.

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Кроме того, мама 6-летней Мирославы рассказала, что неофициально судмедэксперты сообщили родне, что девочку изнасиловали, однако результаты экспертизы будут готовы в течение месяца.

Напомним, в Харьковской области произошла трагедия - в заброшенном доме в поселке Старая Салтовка нашли мертвой 6-летнюю Мирославу Третьяк.

Девочка ушла из дома в среду, 28 июля, около 18:00. Об исчезновении дочери мать сообщила в полицию в 19:10. На поиски пропавшего ребенка отправились и правоохранители, и волонтеры. Тело девочки с признаками насильственной смерти (ушиб головы и лица) нашли около 23:50.