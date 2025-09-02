Укр
"Всплыли ужасные обстоятельства": новые подробности по делу Парубия

Ангелина Подвысоцкая
2 сентября 2025, 22:36
У подозреваемого в убийстве Парубия не было сообщников в Украине.
Убийство Андрея Парубия / Колаж: Главред, фото: СБУ, facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

У подозреваемого в убийства бывшего спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия не было сообщников в Украине. Об этом заявил заместитель главы Нацполиции, начальник уголовной полиции Андрей Небытов.

Вероятный убийца планировал скрыться Хмельницкой области, после чего выехать за пределы страны.

"Но уже 1 сентября он ждал информации от своего куратора для незаконного пересечения госграницы", - отметил замглавы Нацполиции.

Стоит отметить, что Небытов не отрицал наличие вероятных сообщников за пределами Украины.

Смотрите видео с заявлением Андрея Небытова:

Что известно об убийсте Парубия / фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что уже всплывают "ужасные обстоятельства" и новые обстоятельства преступления. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права выйти под залог.

"Важно, чтобы общество получило всю установленную и проверенную информацию – насколько это возможно в соответствии с процессуальными нормами. Спасибо всей команде, которая круглосуточно работает, чтобы установить правду. Сегодня во Львове состоялись похороны Андрея Парубия. Мои соболезнования родным и близким. Вечная память!" - сказал президент.

Смотрите видео с заявлением Владимира Зеленского:

Что известно об убийстве Парубия / фото: скриншот

Известно, что у подозреваемого был сын Михаил-Виктор с позывным "Лемберг". Он добровольцем пошел на фронт и служил в разведке 3-го мехбата 93-й бригады. 20 мая 2023 года он пропал без вести во время выполнения боевого задания под Бахмутом.

Подозреваемый в убийстве был в разводе с матерью Михаила-Виктора. Елена Чернинька рассказала Эспрессо о том, что уже 27 лет не поддерживала связь с бывшим мужем.

"Новости из суда по делу об убийстве Андрея Парубия шокировали нашу семью. Важно, чтобы память о Михаиле в этой ситуации не была искажена", - сообщила Елена, которая, написала книгу о своем сыне "Лемберг: мамцю, ну не плач".

Женщина выражает искренние соболезнования родным и близким Андрея Парубия.

Убийство Андрея Парубия - что известно

Напомним, 30 августа во Львове, около полудня, произошла стрельба в одном из районов города. Правоохранители обнаружили, что пострадавший погиб еще до приезда медиков. Погибшим оказался Андрей Парубий - народный депутат Украины и бывший председатель Верховной Рады.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что убийство политика было тщательно подготовлено заранее. По словам главы государства, для расследования этого дела задействованы все необходимые силы.

В ночь на 1 сентября, стало известно, что полиция задержала подозреваемого в резонансном убийстве. Им оказался 52-летний житель Львова. Сейчас с ним проводятся следственные действия, ему объявлено о подозрении.

Как сообщал Главред, по данным полиции, 52-летний львовянин длительное время следил за политиком, тщательно готовился к преступлению и 30 августа, замаскировавшись под курьера, расстрелял Парубия во Львове. После 8 выстрелов он пытался замести следы и скрыться, однако был найден и задержан через 36 часов. Правоохранители заявили, что убийство имеет "российский след".

Украине предоставят гарантии безопасности, но есть нюанс: Стубб назвал условие

13:30

Взяли у Гарри лучшее: Меган Маркл опубликовала редкие фото детей

13:25

Женщина выбрала странное имя дочери: друзья уверены, что оно испортит жизнь ребенку

