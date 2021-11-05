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Ярош рассказал, что на фронте происходит сейчас и когда ждать очередной эскалации

5 ноября 2021, 10:11
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Владимир Путин "качает" Украину изнутри, поэтому будет очередная гибридная эскалация, заявил глава Украинской добровольческой армии.

Ярош
Дмитрий Ярош спрогнозировал, когда ждать эскалации на Донбассе/ УНИАН

Руководитель Украинской добровольческой армии, советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Дмитрий Ярош прогнозирует очередную гибридную эскалацию, хотя на данный момент ситуация на фронте пока что стабильная.

"Есть частичные обострения на определенных участках, они постоянно перебрасывают танки, ствольную и реактивную артиллерию, боевые бронированные машины. По всей линии фронта такая активность происходит, но чего-то стратегически важного в данный момент мы не наблюдаем ни на Востоке, ни по периметру границы", - сообщил Ярош в интервью Радио НВ.

Он напомнил, что, по данным разведки, обострение вооруженного конфликта на Донбассе следует ожидать зимой.

"Хотя украинское Главное управление разведки заявляет о том, что на декабрь-январь возможны всевозможные варианты: обострение и тому подобное. Мы видим, что [президент РФ Владимир] Путин качает Украину изнутри, поэтому думаю, что это будет очередная гибридная эскалация", - отметил Ярош.

Читайте такжеЕсть ли путинские войска возле границ Украины - ответ пограничниковТакже глава УДА прокомментировал применение украинскими военными беспилотника Байрактар в ударных целях. Ярош считает это правильным решением. По его словам, в случае необходимости БПЛА и в дальнейшем будут использоваться для противодействия российской агрессии.

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"Прежде всего [первое применение Байрактара] означает, что наше командование адекватно воспринимает те угрозы, которые исходят от российских террористических войск, и готово для защиты жизней украинских военнослужащих наносить удары всем вооружением, которое есть в Вооруженных силах Украины. Это очень правильное решение. Удар был нанесен не по мирным районам, как любят россияне об этом кричать на своих гавкающих телеканалах. Удар был нанесен по артиллерийской батарее Д-30, ведущей огонь по украинской земле. Я знаю, что принято решение: в случае необходимости [Байрактары] будут задействованы снова", — рассказал Ярош.

Как сообщал Главред, Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Шаптала заявил, что в случае угрозы со стороны России на Донбассе ВСУ применят все имеющееся оружие, а не только беспилотники Bayraktar.

Применение Украиной БПЛА Bayraktar на Донбассе

Украинский волонтер Роман Доник 26 октября сообщил о том, что ВСУ применили беспилотник Bayraktar на Донбассе. Войска ответили на действия российских гибридных войск "ДНР", которые обстреляли позиции ООС в направлении Гранитного. Была уничтожена вражеская пушка.

В штабе Операции объединенных сил подтвердили факт применения беспилотного летательного аппарата Bayraktar на Донбассе. Украинские военные заявили, что российские боевики из гаубиц Д-30 обстреляли позиции ВСУ в районе Гранитного. Ранения получили два украинских военных, один из них погиб. По приказу главнокомандующего войск Валерия Залужного в ситуации был задействован беспилотник Bayraktar.

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев сказал, что беспилотные летательные аппараты Bayraktar размещены не только на Донбассе, но и в северных и южных регионах страны. Украина готова применять БПЛА в любое время суток и в боевых условиях.

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