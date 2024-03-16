Заплатят за все: у Зеленского рассказали, что будет ждать россиян в ближайшие дни

По мнению Михаила Подоляка, оккупанты должны сполна ощутить последствия своих действий на территории Украины.

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У Зеленского рассказали, чего ждать россиянам 15-17 марта / Коллаж Главред, фото: Mash, скриншот из видео

Во время выборов в РФ оккупанты, возможно, смогут наблюдать дроны в своем небе. По мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, россияне должны не просто бояться, они всегда будут чувствовать все то, что мы чувствовали, и это ощущение будет сопровождать их всегда. Об этом он сказал в интервью 24 каналу.

Как подчеркнул Подоляк, справедливость всегда наступает после того, как вы пройдете самые темные времена. Украина сейчас как раз проходит через такие времена.

"Идеальный вопрос именно для этого момента: чего следует ожидать россиянам? Следует ли им бояться? Я всегда буду отвечать: им не просто следует бояться. Они испокон веков будут чувствовать все то, что мы чувствовали, и пожизненно будут чувствовать", - утверждает Подоляк. видео дня

Он добавляет, что они должны чувствовать всю полноту своих действий, и в этом нет места гуманитарному компоненту, когда речь идет о России и россиянах, пока они не пройдут через поколение покаяния. Но для этого сегодня они должны бояться 15 - 17 марта.

"А после они должны бояться 9 мая. Все, что является для них символическим. Потому что это и есть попытка вернуться в прошлое, которое они хотят масштабировать на нас с вами, которые хотят жить в будущем", - резюмировал советник ОПУ.

Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

Наступление российских добровольцев на территорию России - что известно

Президент России Владимир Путин обвинил Украину в якобы атаках на Белгородскую и Курскую области. По словам главы Кремля, Киев, мол, пытается таким образом сорвать ему перевыборы.

Руководитель штаба российского добровольческого корпуса (РДК) раскрыл детали совместной операции российских добровольцев на территории Белгородской области РФ. Александр "Фортуна" сообщил, что его подразделение сумело продвинуться "на несколько десятков километров" вглубь российской территории и даже взять пленных.

В Легионе "Свобода России" отметили, что основной целью российских добровольцев является смена режима российского диктатора Владимира Путина. Они также заявили, что готовы отправиться "маршем" в Москву для достижения этой цели.

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