Запугивал и облил серной кислотой: в Хмельницкой области отец развращал 14-летнюю дочь

В Хмельницкой области отец развращал 14-летнюю дочь / ua.depositphotos.com

В Хмельницкой области суд вынес приговор местному жителю, который развращал свою несовершеннолетнюю дочь, шантажировал ее и искалечил лицо девочки серной кислотой.

За это мужчина теперь попадет за решетку на 8 лет и 6 месяцев, сообщает Офис генпрокурора Украины.

Мужчину обвиняли по двум статьям Уголовного кодекса Украины – за развращение несовершеннолетней дочери и нанесение ей тяжких телесных повреждений.

В суде было доказано, что отец развращал дочь с 14-летнего возраста. Мужчина постоянно держал свою дочь в психологическом напряжении и чрезмерно контролировал. Даже когда девушка училась в Хмельницком, он шантажировал ее и заставлял чаще приезжать домой.

"Потерпевшая находилась в страхе из-за систематических смс-сообщений, поступавших с неизвестных телефонных номеров ей и членам семьи. В них были картинки порнографического характера, изображения изуродованных людей и обвинения девушки в якобы непристойном поведении", – отмечают в прокуратуре.

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Читайте такжеЗатащил в заброшенный дом: под Винницей пьяный уголовник изнасиловал 12-летнюю девочкуНо на шантаже и угрозах дело не закончилось – в августе 2019 года мужчина смс-сообщениями выманил 19-летнюю потерпевшую в поле среди ночи, и там облил ее серной кислотой. Девушка в нападавшем узнала своего отца. Тогда ее госпитализировали в местную больницу с изуродованным лицом и ожогами 6% тела.

Ранее сообщалось, что под Киевом педофил изнасиловал 8-летнюю девочку на глазах у маленького брата. Жителя Киевской области признали виновным и приговорили к самому суровому наказанию.

Кроме этого, под Днепром преподаватель интерната избил и изнасиловал 13-летнюю девочку. О случившемся в полицию сообщила бабушка девочки. Она рассказала, что мужчина ударил ее несовершеннолетнюю внучку по лицу, заклеил рот липкой лентой, после чего изнасиловал.

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