Зашквар с откровенным платьем: спутница Грабарука ответила хейтерам

Игорь Грабарук и Кристина Тишкун

Кристина Тишкун, которую назвали помощницей ушедшего в отставку замглавы Минобразования и науки бывшего заместителя министра образования Игоря Гарбарука, рассказала о скандале с ее откровенным платьем, в котором она появилась во время поездки чиновника во Львов.

Девушка говорит, что надела откровенное платье на встречу с мэром Львова Андреем Садовым ради провокации. Как рассказала она в эфире 1+1, таким образом якобы обратила внимание на проблему гендерного неравенства и сексизма.

По словам 27-летней спутницы экс-замминистра, поездка во Львов была ее инициативой, а на встречу Гарбарука со городским головой она попала по дружескому приглашению.

"Во Львов я ехала не на официальный визит, и никогда не была помощницей заместителя министра. Мы с Игорем Николаевичем работали над общим проектом, он был идеологом этого проекта, куратором, а я просто была связана с этим проектом, но не как его помощник", – рассказывает Тишкун.

Она поведала, что платье выбрала не случайно, так как хотела с его помощью обратить внимание на проблему ущемления женщин. В частности, Тишкун посетовала, что именно по внешнему виду зачастую оценивают ее интеллект.

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"Это запрещено? Это была провокация, чтобы вызвать реакцию. Правда, не ожидала, что такую. Я хочу бороться с этим, с чем борется сейчас весь мир и от чего страдают женщины. Я называю свое платье протестом. Меня это цепляет с точки зрения гендерного неравенства и сексизма, с которым я сталкиваюсь постоянно. По моему внешнему виду оценили мой интеллект, по моему внешнему виду повесили мне клеймо", – добавила Тишкун.

Напомним, ранее сообщалось о том, что мэр Львова Андрей Садовой сфотографировался с гостями своего офиса в ходе визита заместителя министра образования.

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При этом среди делегации, побывавшей в гостях у Садового, на фото заметили девушку в смелом наряде.

Брюнетка в длинном черном платье с вырезом оказалась по правую руку от Садового.

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