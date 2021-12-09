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Завез домой и не выпускал 2 часа: в Винницкой области мужчина жестоко изнасиловал 11-летнюю девочку

9 декабря 2021, 10:46
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Он может попасть за решетку на срок до 15 лет или получить пожизненное заключение.

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В Винницкой области мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку / ua.depositphotos.com

В Винницкой области будут судить 56-летнего мужчину, который изнасиловал ребенка. Обвиняемый в одном из сел насильно завез к себе домой 11-летнюю девочку, которую встретил на улице села.

Чтобы заставить ребенка пойти с ним, он угрожал и запугивал ее, сообщает прессслужба Винницкой областной прокуратуры.

Происшествие случилось в одном из сел Могилев-Подольского района.

"Он силой удерживал ребенка около двух часов. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, применяя физическое насилие, мужчина изнасиловал малолетнюю и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера", – говорится в сообщении.

Мужчину обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса Украины: части 2 статьи 146 (незаконное лишение свободы и похищение малолетнего лица), частью 4 статьи 152 (изнасилование лица, не достигшего 14 лет), частью 6 статьи 153 (сексуальное насилие в отношении лица, не достигшего 14 лет).

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За содеянное мужчине грозит лишение свободы на срок 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Ранее сообщалось, что под Киевом 48-летний мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю. Когда мать девушки заметила, что ее дочь не вернулась домой вечером, сразу же вызвала полицию по месту проживания.

Кроме этого, под Киевом педофил изнасиловал 8-летнюю девочку на глазах у маленького брата. Мужчина пришел домой к знакомой, где в то время находились ее дети. Воспользовавшись отсутствием хозяйки, он схватил 8-летнюю девочку и отнес ее на огород, где изнасиловал. Жителя Киевской области признали виновным и приговорили к самому суровому наказанию.

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