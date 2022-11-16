УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Зеленский дал пресс-конференцию: ключевые тезисы о Польше, белорусах и Путине

16 ноября 2022, 22:18

Главред собрал важнейшие заявления президента во время сегодняшней пресс-конференции.

пресс-конференция Зеленского
Пресс-конференция Зеленского / скриншот

Владимир Зеленский 16 ноября дал пресс-конференцию украинским журналистам. Разговор состоялся на фоне ракетного обстрела россиян по критической инфраструктуре Украины и инцидента в Польше, где ракета попала в фермеров за несколько километров от украинской границы. Зеленский заявил, что ракета российская, предложил заключить новый Будапештский меморандум, а также прокомментировал возможность переговоров с россиянами. Главред собрал важнейшие заявления президента.

"Если мы переживем эту зиму..."

Зеленский во время пресс-конференции сообщил о революционной технологии, о которой Украина уже договорилась с США - строительстве малых модульных реакторов, которые можно разместить в труднодоступных местах.

"Это действительно пилотный вариант, который пробили чиновники. Я пока не хочу говорить, что завтра заработает эта модель по всей стране, потому что сегодня мы заняты тем, как сделать так, чтобы независимо от того, куда попадает РФ, люди имели тот или иной объем электричества. Сложная история, начиная с Запорожской атомной станции по отключению блоков, поэтому Украина проработала интересную альтернативную систему поставки электричества", - рассказал президент.

В то же время, по словам президента, государство пытается сохранить существующую систему энергетики.

"У нас сейчас есть два приоритета: есть параллельная сеть, которую мы разработали. И есть приоритет №1 - это восстановление того, что у нас есть. Если мы переживем эту зиму, а мы ее точно переживем, то мы победим в этой войне", - сказал Зеленский.

О русских

Журналисты спросили президента, какое может быть у России будущее. Зеленский ответил, что украинцам следует прежде всего думать о будущем своей страны и о собственной безопасности.

"Если украинцам будет неинтересно будущее России - для российского общества так будет спокойнее. Потому что если кто-то будет думать, как же им ответить за все это, и будет думать долго, для РФ это точно не в позитив. Конечно, мы должны сделать так, чтобы наши соседи не имели больше возможности атаковать нас. Я думаю, что Россия сохранит свое будущее если избавится тех политиков и политики агрессии, которая у них сейчас есть. Они не сохранят его в том составе и воздействии, который был, потому что мы не собираемся проигрывать. Последствия у них будут", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Будапештский меморандум 2.0

Зеленский во время разговора с журналистами предложил подписать новое соглашение с прописанными последствиями в случае агрессии с гарантами Будапештского меморандума, за исключением России.

"Давайте возьмем круг гарантов Будапештского меморандума, кроме России, мы, Украина, подпишем с ними соглашение вновь, серьезную сделку с последствиями. И потом сделаем зеркальный договор тех самых членов меморандума, гарантов, и России. Пусть они сделают то же самое, с последствиями. И так оно сработает. И моя логика была в том, что есть такие шаги и давайте так сделаем. Вы же говорите, надо быстрее, вы же говорите, Россия хочет мир".

О переговорах: "только публично"

Зеленский заявил о том, что Путин уже готов к прямым переговорам с ним. Но Киев, по словам президента, заинтересован в другом формате переговоров

"Я получил сигналы, что Путин хочет прямых переговоров. Я такие сигналы получал. Я предложил публичную форму, потому что Россия ведет публичную войну", - подчеркнул Владимир Зеленский.

"Это была не наша ракета"

На территорию Польши упала именно российская ракета, заявил президент - у него даже нет сомнений на этот счет.

"Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета или не наш ракетный удар. Я хочу, чтобы мы были справедливыми и если это было использование нашего ПВО, то я хочу этих доказательств. Сначала следствие, доступ и данные, которые у вас есть", – сказал Зеленский.

О наступлении из Беларуси

Зеленский считает, что смысла в наступлении на Украину у белорусов нет, как и желания. Зеленский отметил, что после ракетных ударов, которые наносят войска РФ с территории страны-сателлита, никаких контактов с минобороны Беларуси нет.

"Мы считаем, что на сегодня у белорусов нет смысла в наступлении на территорию нашего государства. А желания общества - точно нет", - заявил он.

Когда возвращаться из-за границы

Президент считает, что пока возвращаться в Украину опасно, однако он не может запретить людям возвращаться домой.

"Побуждать возвращаться людей - это большая ответственность. Но по моему мнению, возвращаться ли людям, когда есть риск, - это личная ответственность. Это личные вещи. Я не могу так сказать: "возвращайтесь!". Если бы украинское небо было полностью или на 90% защищено, мы говорим откровенно: экономика государства без вас не в состоянии работать. И таки ее нет без людей, которые работают. На сегодня я не могу дать гарантий, что наши воздушные силы защитят на 90-95%, желательно - на 100%", - подчеркнул он.

Больше материалов о Зеленском:

Владимир Зеленский
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:45

"На восстановление нужны месяцы": в Раде рассказали, сколько украинцы будут сидеть без света

22:38

Роман Цимбалюк. Россияне, не торопитесь радоваться!Видеоблоги

22:34

Как стирать мягкие игрушки в машинке и вручную: "золотые" правила для разных видов

22:18

Зеленский дал пресс-конференцию: ключевые тезисы о Польше, белорусах и Путине

22:15

"Дойдут до Лисичанска": РФ уже перебросила войска из Херсона на Донбасс – экспертВидео

Реклама
21:59

Отключения света: Украина разработала параллельную сеть поставок электричества - ЗеленскийВидео

21:44

Никто не узнал актрису: звезда сериала Сваты ужаснула внешним видомВидео

21:34

Угроза нападения Беларуси на Украину: Зеленский сделал заявление о ситуацииВидео

21:07

Путин уже просит прямых переговоров – ЗеленскийВидео

20:29

"Это была не наша ракета": Зеленский отрицает падение украинской ракеты ПВО в ПольшеВидео

20:25

49-летняя Хайди Клум готовится стать матерью в пятый раз

20:20

Зеленский откровенно признался, когда закончится войнаВидео

20:10

Приметы на 18 ноября: что нужно сделать, чтобы весь год удача и деньги окружалиВидео

20:05

ПВО Израиля для Украины: Зеленский рассказал, о чем говорил с НетаньяхуВидео

20:05

Гороскоп на завтра 17 ноября: Раки будут думать о будущем, а Рыбы – нервничать

19:15

48-летняя дочь Николая Мозгового показала, как выглядела в юности

19:09

Лидеры G20 согласны подтолкнуть РФ, Китай может стать посредником между Киевом и Москвой – МакронВидео

19:03

Писали на стенах и молили о спасении: в освобожденном Херсоне обнаружили пыточную россиянФотоВидео

19:02

Наследники палачей НКВД не стесняются казнить на камерумнение

18:52

Что делать, если заложило уши: лучшие советы, которые помогут в разных ситуациях

Реклама
18:13

Украинские военные сообщили США о попытке перехватить ракету возле Польши – CNNВидео

18:12

Дуда странно отреагировал на призыв Украины для расследования упавшей ракеты в ПольшеВидео

17:08

Ракетные удары РФ по Украине: ПВО NASAMS перехватили 100% ракет агрессора – ПентагонВидео

17:01

Приметы на 17 ноября: главные 3 запрета, чтобы не попасть в неприятность всей семьеВидео

16:42

Зачем в воду для полов бросать 3 ложки соли: ответ, который удивит всехВидео

16:36

Страны НАТО передадут Украине больше систем ПВО - СтолтенбергВидео

16:23

НАТО считает слишком рискованным закрывать небо над Украиной – правительство ГерманииВидео

16:08

В Украине продлили военное положение на три месяца: все подробностиВидео

15:58

Нападения на Польшу не было, Варшава пока не видит смысла запускать 4 статью НАТО – МоравецкийВидео

15:53

У Путина бесятся из-за реакции Польши на падение ракет: назвали заявления Варшавы "истерическими"Видео

15:51

Антон Wellboy потерял лучшую женщину, которую он встречалВидео

15:38

"Это не вина Украины": в НАТО прокомментировали падение ракеты в ПольшеВидео

15:35

"Выбирайте выражения!": разъяренная Лариса Долина устроила скандал в КремлеВидео

15:31

Россияне потратили три ракеты на уничтожение ресторана в селе на ЗапорожьеФотоВидео

15:25

Что вы увидели первым: тест по картинке укажет на то, в чем вы нуждаетесь прямо сейчасВидео

15:12

"Воюют с грудными детьми и пенсионерами": Комаров показал разрушительный снаряд в доме под ХарьковомВидео

15:03

В оккупированном Геническе пропала известная коллаборантка

15:02

Ударила украинская ракета ПВО: Данилов потребовал доказательства у ПольшиВидео

14:45

Мир погрузился в новые пятьдесят оттенков беспокойствамнение

14:28

Белый налет на горшках с цветами: в чем причина и как с ним боротьсяВидео

Реклама
14:15

В Украину несется снежная буря: ударит мороз -10 и наметет сугробы снегаВидео

14:08

Опухший путинист Басков объяснил, что уложило его в больницу

14:08

"Где-то 2-3 дня, где-то две недели": в ОП рассказали, сколько будут ремонтировать энергетикуВидео

14:05

Экс-главе НБУ Шевченко не дали подготовиться к суду, он обвинил НАБУ и САП – СМИ

13:50

Некоторые люди боятся хранить вещи на спинке стула: в чем причина

13:44

Ракета, которая упала в Польше, могла принадлежать украинской ПВО - ДудаВидео

13:42

Нежнейшая домашняя колбаса, от которой невозможно оторваться: божественный рецепт на Новый годВидео

13:23

Байден рассказал "Большой семерке" и НАТО, что ракета в Польше от украинской ПВО - ReutersВидео

13:18

Шольц: Первопричина ракетного удара по Польше - агрессивная война РФ

13:15

"Шею забыла сделать": 58-летняя Апина поразила внешним видом

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Праздники
Троица 2023Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять