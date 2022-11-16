Зеленский дал пресс-конференцию: ключевые тезисы о Польше, белорусах и Путине

Пресс-конференция Зеленского / скриншот

Владимир Зеленский 16 ноября дал пресс-конференцию украинским журналистам. Разговор состоялся на фоне ракетного обстрела россиян по критической инфраструктуре Украины и инцидента в Польше, где ракета попала в фермеров за несколько километров от украинской границы. Зеленский заявил, что ракета российская, предложил заключить новый Будапештский меморандум, а также прокомментировал возможность переговоров с россиянами. Главред собрал важнейшие заявления президента.

"Если мы переживем эту зиму..."

Зеленский во время пресс-конференции сообщил о революционной технологии, о которой Украина уже договорилась с США - строительстве малых модульных реакторов, которые можно разместить в труднодоступных местах.

"Это действительно пилотный вариант, который пробили чиновники. Я пока не хочу говорить, что завтра заработает эта модель по всей стране, потому что сегодня мы заняты тем, как сделать так, чтобы независимо от того, куда попадает РФ, люди имели тот или иной объем электричества. Сложная история, начиная с Запорожской атомной станции по отключению блоков, поэтому Украина проработала интересную альтернативную систему поставки электричества", - рассказал президент.

В то же время, по словам президента, государство пытается сохранить существующую систему энергетики.

"У нас сейчас есть два приоритета: есть параллельная сеть, которую мы разработали. И есть приоритет №1 - это восстановление того, что у нас есть. Если мы переживем эту зиму, а мы ее точно переживем, то мы победим в этой войне", - сказал Зеленский.

О русских

Журналисты спросили президента, какое может быть у России будущее. Зеленский ответил, что украинцам следует прежде всего думать о будущем своей страны и о собственной безопасности.

"Если украинцам будет неинтересно будущее России - для российского общества так будет спокойнее. Потому что если кто-то будет думать, как же им ответить за все это, и будет думать долго, для РФ это точно не в позитив. Конечно, мы должны сделать так, чтобы наши соседи не имели больше возможности атаковать нас. Я думаю, что Россия сохранит свое будущее если избавится тех политиков и политики агрессии, которая у них сейчас есть. Они не сохранят его в том составе и воздействии, который был, потому что мы не собираемся проигрывать. Последствия у них будут", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Будапештский меморандум 2.0

Зеленский во время разговора с журналистами предложил подписать новое соглашение с прописанными последствиями в случае агрессии с гарантами Будапештского меморандума, за исключением России.

"Давайте возьмем круг гарантов Будапештского меморандума, кроме России, мы, Украина, подпишем с ними соглашение вновь, серьезную сделку с последствиями. И потом сделаем зеркальный договор тех самых членов меморандума, гарантов, и России. Пусть они сделают то же самое, с последствиями. И так оно сработает. И моя логика была в том, что есть такие шаги и давайте так сделаем. Вы же говорите, надо быстрее, вы же говорите, Россия хочет мир".

О переговорах: "только публично"

Зеленский заявил о том, что Путин уже готов к прямым переговорам с ним. Но Киев, по словам президента, заинтересован в другом формате переговоров

"Я получил сигналы, что Путин хочет прямых переговоров. Я такие сигналы получал. Я предложил публичную форму, потому что Россия ведет публичную войну", - подчеркнул Владимир Зеленский.

"Это была не наша ракета"

На территорию Польши упала именно российская ракета, заявил президент - у него даже нет сомнений на этот счет.

"Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета или не наш ракетный удар. Я хочу, чтобы мы были справедливыми и если это было использование нашего ПВО, то я хочу этих доказательств. Сначала следствие, доступ и данные, которые у вас есть", – сказал Зеленский.

О наступлении из Беларуси

Зеленский считает, что смысла в наступлении на Украину у белорусов нет, как и желания. Зеленский отметил, что после ракетных ударов, которые наносят войска РФ с территории страны-сателлита, никаких контактов с минобороны Беларуси нет.

"Мы считаем, что на сегодня у белорусов нет смысла в наступлении на территорию нашего государства. А желания общества - точно нет", - заявил он.

Когда возвращаться из-за границы

Президент считает, что пока возвращаться в Украину опасно, однако он не может запретить людям возвращаться домой.

"Побуждать возвращаться людей - это большая ответственность. Но по моему мнению, возвращаться ли людям, когда есть риск, - это личная ответственность. Это личные вещи. Я не могу так сказать: "возвращайтесь!". Если бы украинское небо было полностью или на 90% защищено, мы говорим откровенно: экономика государства без вас не в состоянии работать. И таки ее нет без людей, которые работают. На сегодня я не могу дать гарантий, что наши воздушные силы защитят на 90-95%, желательно - на 100%", - подчеркнул он.

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