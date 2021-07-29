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Зеленский перенес любимый праздник украинцев

29 июля 2021, 21:37
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День молодежи в Украине с 2022 года будет отмечаться 12 августа.

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Календарь праздников / freepik.com

Президент Украину Владимир Зеленский подписал указ о переносе праздника День молодежи в Украине. Праздник с 2022 года будет отмечаться 12 августа.

Как отмечают в Офисе президента, указ вступит в силу 1 января 2022 года.

Отметим, что ранее День молодежи в Украине отмечали в последнее воскресенье июня. Праздник начали праздновать с 1994 года по указу президента Леонида Кучмы.

Отметим, 12 августа отмечается Международный день молодежи. Он был провозглашен в 1999 году Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. Таким образом украинцы будут праздновать со всем миром.

Международный день молодежи напоминает молодым людям о их роли в развитии мира. В этот день также привлекают внимание к актуальным проблемам молодежи.

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Возрастные рамки, которые относят человека к молодежи, в разных странах отличаются. В Украине молодыми людьми считаются люди в возрасте от 14 до 35 лет. Во многих европейских странах - это люди от 14 до 29 лет.

Отметим, в августе украинцев ждет несколько дополнительных выходных в честь Дня Независимости.

Как Украина будет праздновать День Независимости 2021

На пресс-конференции в мае президент Владимир Зеленский заявил, что День Независимости 2021 Украина запомнит навсегда. Празднование в этом году продлится три дня.

22 августа будут чествовать великих украинцев. Запланировано вручение премии для тех, кто прославляет Украину за пределами страны.

23 августа будут подняты огромные флаги по всей Украине. Их не будут опускать: они останутся там навсегда.

Тогда же пройдет первый саммит по деоккупации полуострова Крым. На "Крымскую платформу" приедут представители многих стран. В частности, приглашены президенты, премьеры и главы МИД разных стран. Президент рассчитывает, что будут подписаны важные документы.

В этот же день стартует "саммит первых леди". Его проведут жены политиков, которые приедут в Украину.

24 августа пройдет военный парад к 30-летию независимости: пройдет на воде в Одессе и на суше в Киеве.

праздник День молодежи
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