Зеленский срочно созвал СНБО​: появились первые подробности заседания

Зеленский созвал "секретное" заседание Совета национальной безопасности и обороны.
Сегодня, 29 декабря президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны для решения конституционного кризиса, а также отстранения Александра Тупицкого с должности судьи Конституционного суда.
Как сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, заседание уже закончилось, а официально его итоги будут обнародованы позже.
"Сегодня президент Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором, в частности, рассматривались вопросы конституционного кризиса", – сказал Мендель, передает Украинская правда.
В свою очередь член наблюдательного совета "Укрзализныци", экс-нардеп Сергей Лещенко в своем Telegram тоже написал о заседании СНБО, при этом отметил, что Зеленский собирается отстранить Тупицкого от должности судьи КСУ.
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"Во вторник днем проходит заседание Совета безопасности и обороны Украины в связи с дальнейшими действиями в отношении главы Конституционного суда Александра Тупицкого. Ожидается, что по итогам СНБО президент Владимир Зеленский издаст указ о его отстранении с должности сроком на месяц, согласно статье 154 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - сообщил журналист, экс-нардеп и член наблюдательного совета Укрзализныци" Сергей Лещенко.
КСУ новости - о чем ранее сообщал Главред:
- 24 декабря Александра Тупицкого вызвали повесткой в Офис генерального прокурора для проведения процессуальных действий.
- По данным СМИ, главе КСУ подготовили подозрение по делу о завладении имуществом завода в Зугрэсе Донецкой области.
- 28 декабря стало известно, что глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий не пришел в Офис генпрокурора для проведения процессуальных действий.
- 25 декабря Владимир Зеленский заявил, что перезагрузка состава и работы Конституционного суда Украины должна начаться в первую очередь с увольнения руководителя инстанции Александра Тупицкого. Ему следует добровольно подать в отставку.