Зеленский срочно созвал СНБО​: появились первые подробности заседания

Зеленский провел срочное заседание СНБО / УНИАН

Сегодня, 29 декабря президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны для решения конституционного кризиса, а также отстранения Александра Тупицкого с должности судьи Конституционного суда.

Как сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, заседание уже закончилось, а официально его итоги будут обнародованы позже.

"Сегодня президент Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором, в частности, рассматривались вопросы конституционного кризиса", – сказал Мендель, передает Украинская правда.

В свою очередь член наблюдательного совета "Укрзализныци", экс-нардеп Сергей Лещенко в своем Telegram тоже написал о заседании СНБО, при этом отметил, что Зеленский собирается отстранить Тупицкого от должности судьи КСУ.

Читайте такжеГлава КСУ Тупицкий проигнорировал допрос в Офисе генпрокурора

"Во вторник днем проходит заседание Совета безопасности и обороны Украины в связи с дальнейшими действиями в отношении главы Конституционного суда Александра Тупицкого. Ожидается, что по итогам СНБО президент Владимир Зеленский издаст указ о его отстранении с должности сроком на месяц, согласно статье 154 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - сообщил журналист, экс-нардеп и член наблюдательного совета Укрзализныци" Сергей Лещенко.​

КСУ новости - о чем ранее сообщал Главред: