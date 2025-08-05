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"Если бы не это": Зеленский назвал причину войны и раскрыл детали разговора с Трампом

Руслана Заклинская
5 августа 2025, 22:47
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Президент Украины заявил, что Россия реагирует на давление США.
'Если бы не это': Зеленский назвал причину войны и раскрыл детали разговора с Трампом
Россия реагирует на давление США / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот с YouTube

Ключевые тезисы Зеленского:

  • Трамп хорошо осведомлен о войне
  • Причина войны - имперские амбиции России
  • Россия пойдет на мир только тогда, когда иссякнут ее финансы на войну

Украина полностью поддерживает американское предложение о немедленном прекращении огня. В Москве начали реагировать на международное давление, прежде всего со стороны Соединенных Штатов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с президентом США, главной темой которого стал вопрос прекращения войны. По его словам, Трамп очень хорошо информирован и знает о российских ударах, ситуации на фронте, а также о том, что РФ пытается сделать атаки еще более интенсивными.

видео дня

"Мы в Украине полностью поддерживаем американское предложение немедленного прекращения огня. Мы уже много разных форматов пробовали, как можно прекратить огонь, как можно прекратить убийства. Мы говорили и предлагали России тишину в небе - отсутствие таких ударов ракет и дронов и вообще по гражданской инфраструктуре, и конкретно - отсутствие ударов по энергетике. Все это нарушалось россиянами. Причем очень цинично", - отметил президент Украины.

Зеленский отметил, что когда россияне не били "шахедами", они били просто по энергетическому оборудованию. Как подчеркнул президент, ни одного дня враг не прекращал атаки и не было полной тишины на фронте.

"И первопричиной войны является лишь желание россиян контролировать жизнь соседей, покорять соседей, убивать соседей. Если бы не это, войны бы не было", - добавил он.

Экономическое давление - ключ к миру

Зеленский обратил внимание, что в Москве начали реагировать на международное давление, в частности со стороны США. Особое место в этом давлении занимают санкции против российской нефти - один из ключевых источников финансирования войны.

"Чтобы Россия пошла на мир, у нее должны закончиться деньги на войну. Работаем ради этого, и я благодарен всем в мире, кто поддерживает", - сказал глава государства.

Новый уровень сотрудничества с США

Во время разговора с Трампом стороны также обсудили двусторонние отношения и новые оборонные инициативы, в частности соглашение по беспилотникам. Украина вместе с американской стороной работает над деталями этого сотрудничества.

Кроме того, президент поблагодарил США, а также европейских партнеров по НАТО за новые пакеты помощи, которые позволят Украине закупить современное американское оружие, среди которого - ракеты для ЗРК Patriot.

"Я хочу поблагодарить также Америку, партнеров в Европе - в НАТО - за возможность новой поставки оружия в рамках специальной инициативы. Накануне было решение Нидерландов о 500 миллионах евро, сегодня есть решение Швеции, Норвегии и Дании на общую сумму в 500 миллионов долларов", - рассказал Зеленский.

Инфографика patriot, патриот
ЗРК Patriot / Инфографика: Главред

Что будет ждать РФ после окончания срока ультиматума Трампа

После завершения действия ультиматума президент США Дональд Трамп может применить жесткие меры давления на Россию. Как заявил председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак, Вашингтон имеет как минимум три мощных инструмента, которые могут быть активированы уже с 9 августа.

Первый и наиболее действенный шаг - это значительное увеличение военной помощи для ВСУ, в частности передача дальнобойных средств поражения. Второй инструмент - это новый пакет экономических санкций, предусмотренный в законопроекте Грэма-Блюменталя. А третьим механизмом, по словам Новака, являются целевые санкции против стран и компаний, которые покупают российские энергоносители.

Ультиматум Трампа для России - новости по теме

Как сообщал Главред, президент США 28 июля неожиданно изменил условия своего ультиматума для Кремля. Вместо ранее объявленных 50 дней, Трамп теперь требует от России прекратить войну в течение 10-12 дней, то есть до 8 августа должно быть достигнуто мирное соглашение с Украиной.

Уже 5 августа американский лидер публично предупредил, что Россия будет вынуждена остановить войну, если цена на нефть упадет еще на $10 за баррель. По его словам, низкая стоимость энергоносителей может загнать Кремль в тупик.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Трампом. Зеленский также отметил, что Москва внимательно следит за заявлениями Трампа.

На фоне ультиматума Трампа Россия рассматривает временное воздушное перемирие, чтобы избежать усиления санкций США, пишет Bloomberg. Речь идет о приостановлении ракетных и дроновых ударов.

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Об источнике: Офис президента Украины

Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

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