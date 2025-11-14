РФ ударила по Сумам редкой ракетой: Игнат назвал неожиданную причину

Вы узнаете:
- Это не первый удар данной ракеты
- Зачем РФ ударила "Цирконом" по Украине
В Воздушных силах ВСУ прокомментировали удар рф по Сумам ракетой "Циркон". Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат считает, что, запуская эту новую ракету, оккупанты могут испытывать ее в боевых условиях.
В эфире телемарафона он напомнил, что ранее несколько раз рф уже атаковала этой ракетой Украину, в частности в 2024 году.
"Ракета сама — противокорабельная. Возможно, они ее так испытывают в боевых условиях. Хотят добиться какого-то собственного результата. Не будем детализировать, что они там достигают или нет. Но такие факты есть", — сказал Игнат.
Сумские власти сегодня заявили, что ракета попала в дорогу на окраине города. В результате были повреждены асфальтное покрытие и пожарный гидрант.
Атаки РФ на Сумскую область - последние новости
Напомним, Главред писал, что в конце октября российский беспилотник попал в микроавтобус на трассе неподалеку от Николаевской сельской общины на Сумщине, в результате чего ранения получили 5 человек, среди которых ребенок.
18 октября под атакой оккупантов была автозаправка в спальном районе города Сумы, а затем еще один ударный дрон попал прямо во двор учебного заведения.
Накануне, в начале октября, ударные беспилотники и управляемые авиабомбы РФ поразили Степановскую, Сумскую, Белопольскую, Великописаревскую, Комишанскую и Николаевскую сельские общины.
- РФ готовит удары "Цирконами" по Украине: в ВС назвали цели ракетных атак
- Десятки "Цирконов" и "Ониксов": в ГУР предупредили, чем РФ может бить по Украине
- Враг бил "Кинжалом", "Цирконом" и "Калибрами": сколько ракет РФ удалось сбить
О персоне: Юрий Игнат
Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).
Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".
По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".
В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
