РФ ударила по Сумам редкой ракетой: Игнат назвал неожиданную причину

Сумские власти сегодня заявили, что ракета попала в дорогу на окраине города.

Игнат рассказал, почему баллистику стало сложнее сбивать / Коллаж: Главред, Фото: armyinform.com.ua, mil.ru

Это не первый удар данной ракеты

Зачем РФ ударила "Цирконом" по Украине

В Воздушных силах ВСУ прокомментировали удар рф по Сумам ракетой "Циркон". Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат считает, что, запуская эту новую ракету, оккупанты могут испытывать ее в боевых условиях.

В эфире телемарафона он напомнил, что ранее несколько раз рф уже атаковала этой ракетой Украину, в частности в 2024 году.

"Ракета сама — противокорабельная. Возможно, они ее так испытывают в боевых условиях. Хотят добиться какого-то собственного результата. Не будем детализировать, что они там достигают или нет. Но такие факты есть", — сказал Игнат.

Сумские власти сегодня заявили, что ракета попала в дорогу на окраине города. В результате были повреждены асфальтное покрытие и пожарный гидрант.

Що відомо про ракету "Циркон" / Інфографіка Главред

Атаки РФ на Сумскую область - последние новости

Напомним, Главред писал, что в конце октября российский беспилотник попал в микроавтобус на трассе неподалеку от Николаевской сельской общины на Сумщине, в результате чего ранения получили 5 человек, среди которых ребенок.

18 октября под атакой оккупантов была автозаправка в спальном районе города Сумы, а затем еще один ударный дрон попал прямо во двор учебного заведения.

Накануне, в начале октября, ударные беспилотники и управляемые авиабомбы РФ поразили Степановскую, Сумскую, Белопольскую, Великописаревскую, Комишанскую и Николаевскую сельские общины.

О персоне: Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

