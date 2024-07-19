Сырский отправился на Восток и устроил проверку военным

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отправился в восточную часть Украины и проверил готовность резервистов.

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Сырский отправился проверять резервистов / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский работал с рабочим визитом на востоке Украины. Там он проверил готовность резервистов, о чем написал в своем Telegram.

"Работаю на востоке. Посетил проведение боевых занятий в подразделениях резерва. Качественная подготовка воинов - это, прежде всего, их сохраненные жизни", - написал Сырский.

Сырский с бойцами ВСУ / Фото: Telegram Александра Сырского

Главнокомандующий заявил, что сейчас он заметил, что военнослужащие имеют не только талант, но и большое желание учиться военному делу и защищать государство. Также главком поблагодарил инструкторов и командиров подразделений за их упорную и самоотверженную работу.

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Сырский и война в Украине

ВСУ отбили часть территорий в Харьковской области и добились продвижения, считают аналитики американского Института изучения войны. В частности, украинская армия отбила крайние территории на севере области и продвинулась в районе населенного пункта Лукьянцы.

Оккупанты продвинулись возле Часового Яра и еще двух городов, предполагают аналитики DeepState. Продвижение врага зафиксировано еще и в Клещеевке и Красногоровке.

Война в Украине переходит в критическую фазу, написали журналисты американского The Hill. ВСУ пытаются освободить свои территории, однако Россия не отказывается от дальнейших планов по оккупации украинского государства.

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