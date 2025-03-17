Вероятность раскола в Кремле: эксперт раскрыл сценарий и назвал главное условие

Партия войны доминирует в РФ, говорит Игорь Яковенко.

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В России доминирует партия войны

Чтобы в РФ произошел раскол, нужно тяжелое военное поражение

Журналист, социолог, медиаэксперт Игорь Яковенко прокомментировал вопрос о том, как в стране-агрессоре РФ относятся к идее прекращения огня.

"В России доминирует партия войны. Партия мира существует, но до последнего времени она была практически в подполье, ее представители не могли даже выйти на публику", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт указал, что подобные идеи в РФ вообще были уголовно наказуемы, но "с приходом Трампа, когда стала распространяться идея о том, что, дескать, Трамп наш и мы с Америкой теперь весь мир нагнем, партия мира стала себя проявлять".

"Но у руля по-прежнему партия войны, и возглавляет ее – Путин. Партия войны доминирует в телевизоре, голове Путина и его ближайшем окружении", - считает он.

При этом собеседник не исключает, что значительная часть чиновников и олигархов в РФ хотела бы мира, чтобы вернуться в довоенное время, когда "удавалось воровать в России, а тратить в Европе".

Вместе с тем Яковенко скептически отозвался о сценарии раскола в российской "партии войны".

"Дерьмо не раскалывается. Болото надо очень сильно подморозить, чтобы оно раскололось. Процесс крайне далек от завершения. Чтобы в России произошел раскол, нужно только тяжелое военное поражение. Но до него пока далеко. Поэтому раскола пока нет", - добавил он.

Смотрите видео - интервью Игоря Яковенко:

Прекращение огня - последние новости по теме

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Кто такой Игорь Яковенко Игорь Александрович Яковенко (род. 13 марта 1951 года, Москва) – российский журналист, социолог, педагог и общественный деятель. Бывший секретарь Союза журналистов России, бывший депутат Государственной думы. Генеральный директор Национальной тиражной службы. Председатель профсоюза журналистов "Журналистская солидарность", пишет Википедия.

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