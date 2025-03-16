"Нам нужны Томагавки": экс-глава МИД спрогнозировал новые поставки из США

Необходимо уничтожить российскую военную инфраструктуру и лишить россиян возможности перевооружаться и наступать, считает Владимир Огрызко.

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/ Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП, defense.gov

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Необходимо уничтожить российскую военную инфраструктуру

Армия РФ не сможет дальше выполнять свои функции

Руководитель Центра исследований России, дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко прокомментировал вопрос о том, что если диктатор Владимир Путин продемонстрирует несговорчивость, Дональд Трамп, как вариант, может предоставить Украине всю необходимую военную помощь, в том числе и необходимое вооружение.

"Фантазии у нас периодически становятся реальностью, и это очень хорошая практика. Мы же не должны говорить Трампу, для чего нам нужны "томагавки". Можно говорить – "чтобы обороняться от этих варваров", а на самом деле они могут быть использованы так, как мы об этом мечтаем, то есть для уничтожения российской военной инфраструктуры и лишения россиян возможности перевооружаться и наступать", - подчеркнул он в комментарии Главреду.

Он подчеркнул, что если сейчас Россия использует 10-12 тысяч северокорейских солдат, это означает, что у нее действительно колоссальная проблема с личным составом.

"И если на головы этого личного состава посыплются удары дополнительного американского оружия, то в самой этой российской армии могут возникнуть вещи, которые начнут разрушать ее изнутри. Извините, но "вторая армия мира на ослах", конечно, является новым словом в военном искусстве, это точно войдет в учебники. Но если серьезно, то это говорит о том, на каком уровне сегодня российская армия. Поэтому в случае получения нами дополнительных средств ее уничтожения недалеким будет то время, когда армия РФ не сможет дальше выполнять свои функции", - добавил Огрызко.

Смотрите видео - интервью с Владимиром Огрызко:

Ранее сообщалось о том, что переговоры делегаций Украины и США в Саудовской Аравии завершились. Во время переговоров стороны сделали важные шаги для достижения стабильного мира в Украине. Участники переговоров пришли к согласию о введении временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон.

Как сообщал Главред, государственный секретарь США Марко Рубио прокомментировал состоявшиеся в Саудовской Аравии переговоры представителей Вашингтона и Киева. По результатам переговоров с украинской делегацией в Саудовской Аравии, во время общения с журналистами в Джидде, он заявил, что "теперь мяч на стороне" РФ.

Глава Офиса президента Андрей Ермак перед переговорами заявил, что главная задача - начать мирный процесс, Киев настроен на конструктивный диалог с Вашингтоном. При этом Ермак не стал раскрывать детали возможных уступок Украины.

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Кто такой Владимир Огрызко Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем – независимой Украины) – с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве – атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко. В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины. В 1999-2004 годах – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год – посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005 – первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка. 18 декабря 2007 года назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина. 17 марта 2009 года назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Покинул пост вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года. В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сдал полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней. С сентября 2014 г. дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время, Украинская правда. С 2022 проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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