Facebook "лег" по всему миру

Facebook

В социальной сети Facebook по всему миру произошел сбой.

Об этом свидетельствуют данные Downdetector - сервиса, который отслеживает работу интернет-ресурсов.

По состоянию на 19:35 по киевскому времени пользователи Facebook жалуются, что не могут подключиться к серверу (48 процентов), авторизоваться (34 процента), а также отправлять или получать сообщения (16 процентов).

Наибольшие проблемы зафиксированы в Бразилии, Перу, Мексике и США.

Ранее сообщалось, что в Facebook и Instagram появятся инструменты для отслеживания проведенного в этих соцсетях времени.

Предполагается, что инструменты помогут людям контролировать время, проведенное в соцсетях: панель активности, ежедневное напоминание и новый способ ограничить количество оповещений.

Юзеры смогут не только увидеть, сколько времени они проводят в конкретном приложении, но и установить лимит на ежедневный "серфинг".