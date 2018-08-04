В США россиянку Бутину задержали из-за разговоров по "пьяной лавочке" - СМИ

Мария Бутина

Поводом для задержания гражданки РФ Марии Бутиной в США по подозрению в ведении шпионской деятельности стали ее собственные высказывания, сделанные в нетрезвом состоянии.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты американского телеканала CNN со ссылкой на собственные информированные источники. По их данным, Бутина как минимум дважды в крайне нетрезвом виде откровенничала со своими однокурсниками по Американскому университете в Вашингтоне (округ Колумбия). Девушка детально рассказывала о своих связях с российскими властями. Кроме того, она признавала, что представители спецслужб РФ работали «под прикрытием» в возглавляемой ею организации по легализации короткоствольного оружия в США.

Высказывания Бутиной настолько встревожили однокурсников, что они два раза обращались в американские правоохранительные органы. Соответственно, в последние месяцы ее обучения в Американском университете агенты ФБР провели задержание.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Бутина рассказала, от кого она получала деньги.