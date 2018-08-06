У Путина иссякают ресурсы для контроля над обществом — политолог

У Путина осталось немного вариантов, считает политолог

Пакет ресурсов, которые позволяют Кремлю удерживать контроль за обществом, заметно иссякает, а многие из старых трюков, которые помогали власти деморализовывать население и удерживать его в сонном состоянии, перестают работать.

В России также перестает работать милитаристский патриотизм и попытки заставить россиян согласиться жить в "осажденной крепости", пишет российский политолог Лилия Шевцова в материале на «Главреде».

По ее словам, на сегодня граждане РФ хотят нормализации отношений с Западом и спокойной жизни.

«Но ведь и ресурсов задабривания у Кремля фактически не осталось. Поэтому остается уповать на старую и до недавнего времени успешную машину оболванивания — внешнюю угрозу и кампанию по поискам врага. Но в какой степени россияне позволят себя вновь — в который раз — одурачить, пока сказать трудно. Но то, что Кремль попытается использовать проверенные, пусть и заржавевшие инструменты, это без сомнений», — подчеркнула эксперт.

Она добавила, что иных вариантов сохранения поддержки населения у Владимира Путина нет.

«Он уже не может стать реформатором. Он не может возвратиться к старым временам нефтяного благополучия. Он не может начать антикоррупционную кампанию против элиты и своих друзей», — резюмировала Шевцова.

Напомним, ранее в США задумались, как избавиться от кремлевского режима.