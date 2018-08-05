Грандиозный обвал: почему упал рейтинг Путина и как он будет его спасать

В России, видимо, начинается обвал массовой поддержки власти, которая во многом была условной, декларативной и фейковой.

Падение рейтинга основных институтов власти, в первую очередь, Думы и правительства, и доверия к этим институтам в России идет давно. Но сегодня цифры стали просто угрожающими. Так, согласно опросам "Левада-Центра", 62% респондентов не одобряют деятельность правительства, 65% — не одобряют деятельность Думы. Рейтинг правящей "Единой России" упал за несколько месяцев на 16 пунктов и составляет 37,1%. Это означает, что люди вполне здраво оценивают никчемность этих институтов.

Но вот высокая поддержка Путина сохранялась довольно долго. И вовсе не потому, что люди реально доверяют президенту. Россияне поддерживали Путина и потому, что не видели ему альтернатив, и потому, что опасались, что ослабление президентства будет означать обвал государства.

Сегодня 67% одобряют деятельность Путина (32% не одобряют). Между тем, в марте деятельность Путина одобряли 82% (17% не одобряли).

Читайте такжеПутин передал Украине ультиматумОбвал путинского рейтинга говорит о новой тенденции, которая, скорее всего, станет устойчивой. Речь идет об усталости от Путина и растущем недовольстве его политикой. Причем речь идет о недовольстве уже среди традиционной путинской базы — пенсионеров, бюджетников, людей старшего поколения, жителей малых городов.

Последние кремлевские реформы — решение повысить пенсионный возраст, повышение НДС, введение массы налогов для рядовых граждан — все это будет вести к накапливанию потенциала недовольства.

Но вот вопрос: найдет ли это недовольство выход в виде социальных протестов и какую форму примут эти протесты? Пока ответа на этот вопрос нет. Да, действительно, опросы говорят о повышении готовности населения протестовать. Опросы "Левада-Центра" говорят, что в июле 2018 года вероятность массовых протестов с экономическими требованиями в России в представлениях населения превысила 40-процентный порог. Готовность принимать участие в таких протестах составляет 28%, и 37% россиян сказали, что готовы лично участвовать в протестных акциях против пенсионной реформы. Судя по всему, сбить эти протестные настроения будет трудно.

Но предсказать массовое протестное цунами очень сложно. Оппозиция слаба и разрознена. Наиболее организована компартия, которая будет пытаться ввести протест в русло, безопасное для власти.

Для того, чтобы россияне сделали то, что сделала недавно Армения — т.е. вышли на площади, нужно, чтобы они достигли состояния отчаяния.

Произойдет ли это и когда, сказать трудно.

Ясно одно: размывание путинской опоры налицо и Кремль должен быть озабочен. До сих пор политика запугивания, выборочных репрессий и задабривания помогала удерживать спокойствие в стране. Сегодня ресурса для задабривания у власти практически нет. А выборочных репрессий может быть недостаточно. Но переход к массовым репрессиям — это новая ситуация, новые риски и новая неизвестность. И Кремль, видимо, к этой ситуации не готов. Но логика выживания может его толкать в этом направлении. Впрочем, никто пока не знает, включая и самих недовольных, на какой стадии отчаяния находится общество.

Так что пакет ресурсов, которые позволяют Кремлю удерживать контроль за обществом, оказывается весьма худым. Тем более, что многие из старых трюков, которые помогали власти деморализовывать население и удерживать его в сонном состоянии, перестают работать. Так, телевизор уже не может гарантировать объединение населения "вокруг флага", когда государство залезло гражданину в карман и выгребает у него последние гроши.

Читайте такжеСледующая цель Путина — БеларусьСамое главное — перестает работать милитаристский патриотизм и попытки заставить россиян согласиться жить в "осажденной крепости".

Сегодня люди хотят нормализации отношений с Западом и вообще хотят спокойной жизни. Перебить негативные последствия пенсионной реформы новыми, новым походом против Америки вряд ли удастся.

Но ведь и ресурсов задабривания у Кремля фактически не осталось. Поэтому остается уповать на старую и до недавнего времени успешную машину оболванивания — внешнюю угрозу и кампанию по поискам врага. Но в какой степени россияне позволят себя вновь — в который раз — одурачить, пока сказать трудно. Но то, что Кремль попытается использовать проверенные, пусть и заржавевшие инструменты, это без сомнений.

Ведь иных вариантов сохранения поддержки населения у Путина нет. Он уже не может стать реформатором. Он не может возвратиться к старым временам нефтяного благополучия. Он не может начать антикоррупционную кампанию против элиты и своих друзей.

Что остается? Искать нового врага и мобилизовать народ на защиту Отечества. Однако сегодня нужны будут особые и чрезвычайные усилия по созданию новых "угроз" для России, в которые бы население поверило… И вот этот сценарий развития может вызывать особые опасения. Ведь российская система самодержавия не знает, как справляться с кризисами.

Лилия Шевцова, российский политолог, доктор исторических наук, исследователь ChathamHouse, специально для "Главреда"