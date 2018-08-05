В Индонезии десятки людей погибли из-за масштабного землетрясения: фото

Землетрясение унесло жизни свыше 30 человек

На индонезийских островах Ломбок и Бали 5 августа произошло землетрясение магнитудой 7 баллов.

Как сообщает Sky News, погибли по меньшей мере 39 человек.

В результате разрушений травмы получили 52 человека. Известно, что среди погибших есть один годовалый ребенок.

Представитель поисковых и спасательных служб Агус Гендра Санжайя рассказал, что в результате землетрясения пострадали десятки людей. Также стихия нанесла немало повреждений жилым секторам, на островах отсутствует электроэнергия.

Эпицентр землетрясения находился в 18 километрах к северо-востоку от района Ломбок на глубине 15 километров. После первого сотрясения были зафиксированы еще около 20 подземных толчков.

Больше всего сотрясение было ощутимо в столице острова Матарам. Толчки также ощущались на соседнем острове Бали и в восточной части провинции Восточная Ява. Землетрясение заставило многих людей покинуть свои дома.

Сутопо Пурво Нугрохо, пресс-секретарь агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий в Индонезии, заявил, что власти считают, что земные толчки могут вызвать цунами, которое может нанести ущерб городу Матарам, на западном побережье Ломбока.

Напомним, в 103 километрах от иракского города Сулеймания, недалеко от иранской границы, произошло землетрясение магнитудой 7,3 балла, жертвами которого стали 145 человек.