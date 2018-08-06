Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку

В Венгрии дошкольников будут обучать патриотизму

С нового учебного года обучающая программа детских садов Венгрии существенно изменится, поскольку она будет полностью перекроена с учетом патриотической составляющей.

Как сообщает немецкая газета Die Welt со ссылкой на оппозиционное венгерское издание Nézprava, такое решение было принято правительством страны в конце июля. Работники дошкольных учреждений остаются в недоумении, ведь они не успеют подготовиться к патриотическим новшествам.

В постановлении правительства сказано, что основой дошкольной педагогики должны стать «национальное самосознание, христианские культурные ценности, любовь к родине, связь с семьей и отечеством». Педагоги отмечают, что сейчас в программах венгерских детских садов внимание уделено изучению народных сказок, легенд и преданий.

«Мы не знаем ничего о новом учебном плане, и, насколько мне известно, никто не советовался ни с кем о его принятии. Остается только догадываться, зачем понадобилось какое-то усиление, и боюсь, что оно может быть использовано для злоупотреблений со стороны чиновников», - говорит представительница Венгерского педагогического союза Анна Бакони.

Впрочем, патриотическая программа детских садов не является новшеством. Год назад премьер-министр Венгрии Виктор Орбан распорядился усилить «военную и патриотическую подготовку школьников». Представители правительства заявляли, что изменения, которые ранее уже были внесены в школьные курсы истории и географии, могут коснуться также уроков музыки и физической культуры. Глава венгерского правительства порекомендовал обучать школьников навыкам стрельбы и строить стрелковые полигоны при школах. Учебные заведения получили новые учебники, в которых приводятся цитаты из речей Орбана.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины вручило ноту поверенному в делах Венгрии в Украине Ласло Папу в связи с созданием венгерским правительством должности министра по развитию Закарпатской области.