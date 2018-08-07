Google упал по всему миру

В работе Google произошел сбой

Пользователи по всему миру пожаловались на сбой в работе поисковика Google.

Об этом свидетельствуют данные ресурса Downdetector, отслеживающего работу сайтов и приложений.

Отмечается, что проблемы начались в 20.37 по киевскому времени. 53 процента пользователей испытывают проблемы при входе в "учетку", 46 процентов жалуются на работу поисковой системы.

Большинство жалоб поступают от пользователей из США, Японии, Франции, Испании, Германии, Великобритании и Нидерландов.

Пользователи на территории Украины практически не ощутили проблем в работе сервиса.

Ранее сообщалось, что в 2023 году Google может отказаться от разработки Android в пользу более перспективной Fuchsia OS.