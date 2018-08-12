Россия разделила Каспийское море с союзниками

12 августа 2018, 20:01

Согласно договору, граница в акватории приобрела статус государственной.

Россия определилась со своим присутствием в Каспийском море / REUTERS

Лидеры России, Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркменистана на V Каспийском саммите подписали конвенцию о правовом статусе Каспия, которая установила четкие правила поведения для всех стран в акватории.

Как сообщает РИА Новости, документ регламентирует, что размер территориальных вод каждой страны равен 15 морским милям, их внешняя граница приобретает статус государственной. К территориальным водам примыкает 10-мильная рыболовная зона, где каждая страна получила исключительное право на промысел, за исключением вылова осетрины.

Часть территории остается в общем пользовании всех сторон. В частности, разрешено сооружать острова с 500-метровыми зонами безопасности. Основное требование – соблюдение экологических норм во время пользования Каспийским морем. Запрещено размещение военных объектов стран, который не являются подписантами данного договора.

Дно и недра акватории Каспийского моря страны поделят между собой путем заключения двусторонних соглашений. Периодически будут проводится встречи на уровне заместителей министров иностранных дел, на которых представители стран будут решать актуальные вопросы.

Напомним, Россия разработала хитрый план для обеспечения аннексированного Крыма водой. В рамках которого и завела в Азовское море пять военных кораблей Каспийского флота РФ.

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